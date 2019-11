Norderstedt. Die Advents- und Weihnachtszeit ist auch Familienzeit, in der die Großeltern mit den Enkeln ins Weihnachtsmärchen gehen und eine wunderbar heile Welt genießen. Geheimnisvolle Wesen geistern durch die Märchen, gute Feen und böse Zauberer, rätselhafte Hexen und kleine Mädchen, lustige Gnome und seltsame Zwerge. Sogar Küchenutensilien wie Nussknacker erwachen plötzlich zum Leben. Das Ballettmärchen „Der Nussknacker“ führt das Moskauer Staatstheater am Sonntag, 24. November, von 17 Uhr an in der „TriBühne“ auf. Choreografie und Regie des Klassikers von Peter Tschaikowsky nach einem Libretto des Balletttänzers Marius Petipa und in der Choreografie von Lew Iwanow sind für Kinder konzipiert.

Peter Tschaikowsky komponierte das Ballett nach einer Erzählung des französischen Schriftstellers Alexandre Dumas. Heute ist das Stück, das das berühmte Moskauer Mariinski-Theater am 18. Dezember 1892 uraufführte, eines der beliebtesten Ballettstücke. Die Hauptrolle spielt Marie. Ihr Onkel Drosselmeier überrascht sie zu Weihnachten mit einem farbenprächtigen Nussknacker, der sehr lebendig aussieht. In der Weihnachtsnacht träumt Marie, der Nussknacker würde sich in ihren Traumprinzen verwandeln. Doch vorher muss er mit seinen Spielzeugfreunden gegen den Mäusekönig kämpfen, der ihm sein Reich streitig machen will. Klar, dass der Nussknacker siegt. Er nimmt Marie mit auf eine Zauberreise ins Land der Süßigkeiten zur sagenumwobenen Zuckerburg.

Das Moskauer Ballett-Ensemble bringt das Märchen mit 45 Ensemble-Mitgliedern, allerdings ohne Orchester, auf die Bühne. Die Musik kommt vom Band.