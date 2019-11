Norderstedt. Autor, Sänger und Songschreiber Sven Regener und seine Band Element of Crime verewigten ihn mit dem Stück „Im Himmel ist kein Platz mehr für uns zwei“. Da singt Regener vom „orangenen Held der Entsorgung“ als eine Konstante in seinem traurigen Leben, weil wenigstens der immer wieder vorbeikommt und es „immer wieder was wegzuschmeißen gibt“.

Würde Regener in Norderstedt leben, er müsste den Song umschreiben – und ab sofort vom „signalgelben Held der Entsorgung“ singen. Denn Orange ist jetzt out beim Betriebsamt der Stadt. Nicht nur in der Müllentsorgung.

Alle 150 Mitarbeiter bekommen in den kommenden Monaten signalgelbe Arbeitskleidung. Und in spätestens drei Jahren soll in keinem der grünen Autos und Lastwagen der städtischen Truppe ein orangefarbener Mitarbeiter mehr sitzen.

Und warum? „Turnusgemäß stand die Beschaffung neuer Arbeitskleidung an, da biete sich eine Umstellung auf gelbe Sicherheitskleidung an“, sagt Thorsten Kühl, Fachbereichsleiter Stadtpflege beim Betriebsamt. „Das Signalgelb bietet eine deutlich bessere Sichtbarkeit der Mitarbeiter bei der Arbeit, insbesondere in der dunklen Jahreszeit.“

Signalgeld leuchtet einfach kräftiger als Signalorange. Das Unfallrisiko werde minimiert und die Gesundheit der Mitarbeiter besser geschützt, sagt Kühl. Wie in so vielem seien uns auch bei der Signalfarbwahl die Skandinavier einen Schritt voraus: In Schweden und Norwegen sei gelbe Sicherheitskleidung seit mehreren Jahren erfolgreich im Einsatz. Nun sei sie bei den staatlichen deutschen Einsatzkräften im Trend, etwa auch bei der Polizei.

Nicht ohne Stolz verkündet das Betriebsamt, dass man in der Abfallentsorgung nun zu den Vorreitern bei der Umstellung auf Signalgelb gehöre. Gerade hier sei das Gelb sinnvoll, denn die Mitarbeiter arbeiten tagtäglich bei Regen, Dunkelheit, Nebel und Schneefall auf den viel befahrenen Straßen. „Ihnen ein Maximum an Sicherheit bei der Ausübung ihrer Arbeit zu bieten, ist eine Selbstverständlichkeit“, sagt Thorsten Kühl.

Drei Unternehmen hatten ihre Kollektionen der Stadt vorgestellt, den Zuschlag habe das dänische Unternehmen Mascot erhalten. Dessen Kleidung habe die Mitarbeiter auch durch Funktionalität und Tragekomfort überzeugt.

Die Kosten für die neue Arbeitskleidung belaufen sich auf etwa 141.000 Euro. Pro Person werden Schutzhosen, Überwurfjacken, Regenjacken, Softshell- und Fleece-Jacken, Pullover und Polohemden angeschafft. Manche sind jetzt schon in Signalgelb unterwegs – nämlich diejenigen, die zuletzt eingestellt wurden. Wer zuletzt kommt, mahlt zuerst.

Ob Orange oder Gelb – dem Bürger ist es eh das Wichtigste, dass der Müll vor der Haustür verschwindet und die Jungs, die dafür sorgen, gut verpackt sind. Die Helden der Entsorgung sind immer willkommen – egal in welcher Farbe.