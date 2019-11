Norderstedt . Power-Bluesrock am Harksheider Markt. Auf dem Weg zwischen Ostende an der Nordsee in Belgien und Kopenhagen an der dänischen Ostsee machte jetzt der US-Amerikaner Miles Nielsen mit seiner Band The Rusted Hearts Station im Music Star.

Gut zwei Stunden spielte die fünfköpfige Gruppe aus Rockville in Illinois vor etwa 60 Zuhörern im Norderstedter Live-Musikclub. Besonders viel Applaus gab es , als die Band am Schluss ein lustiges Stück auf Norderstedt reimte.

Der Gitarrist und Singer-Songwriter Miles Nielsen gastierte bereits zum zweiten Mal im Music Star. Veranstalter Wolfgang Sedlatschek sei ein richtiger „Teufelskerl“ – es mache großen Spaß, bei ihm aufzutreten, sagte der Bandleader vor dem Konzert im Abendblatt-Gespräch.

In den USA spielt die Band auch in größeren Hallen

In Norderstedt stellte er das gerade erschienene vierte Album „Ohbahoy“ mit seiner Band vor, mit der er seit sieben Jahren unverändert zusammen auf Tour ist. „Hier in Europa spielen wir mehr in den kleineren Clubs“, sagt Miles Nielsen. Zu Hause, wo sie bekannter seien, träten sie auch in größeren Hallen auf. „Ich kann davon leben und meine Rechnungen bezahlen“, sagt der Berufsmusiker.

Kein Wunder, Musik liegt bei den Nielsens in der Familie. Papa Rick ist Chef der Band „Cheap Trick”, deren Hit „I Want You To Want Me” in den 1970er-Jahren auch hierzulande die Hitparade stürmte. Die Großeltern waren Opernsänger. Aber die Musik seines Vaters sei ihm zu poplastig, er habe sich eher dem amerikanischen Bluesrock verschrieben, wie ihn Tom Petty und Fleetwood Mac zelebrierten, sagt der 43 Jahre alte Bandleader. Und doch spielte er als Zugabe den Hit „Surrender“ von Cheap Trick, der beim Musik-Streamingdienst Spotify immerhin bereits 90 Millionen Mal angehört wurde. Da kommt der Sohnemann mit seinen Songs noch nicht ganz mit.