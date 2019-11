Norderstedt/Quickborn. Premiere beim Norderstedter Popchor Chorus Mind: Zum ersten Mal in seinem knapp 20-jährigen Bestehen präsentiert sich der Norderstedter Kulturträger auf seinem Jahreskonzert am 23. November im Kulturwerk am See live auf der Bühne mit einem kompletten Orchester. Die Greenhorns aus der Nachbarstadt Quickborn unter der Leitung von Frank-Peter Könen treten am vorletzten November-Sonnabend gemeinsam mit den etwa 50 Sängern von Chorus Mind auf, kündigt Chorleiter Martin Ziemsky an.

„Die Zuhörer werden begeistert sein“, verspricht er. „Der Sound wird sie umhauen. Wir mussten bei den Proben schon aufpassen, dass der Chor bei den lauten, vollen Bläsersätzen überhaupt zu hören ist“, sagt Ziemsky schmunzelnd. Das Konzert steht unter dem Motto: „So Excited“ und soll so den aufgeregten, dem Ereignis entgegenfiebernden Gemütszustand seiner Schützlinge beschreiben, erklärt Ziemsky. Aber natürlich sei der Titel auch Programm. Schließlich wird der Norderstedter Popchor dieses Stück auch auf der Bühne vortragen, mit dem die Pointer Sisters 40 Jahren die Hitparade stürmten.

Es gibt Musik von Michael Jackson bis Peggy March

Das mehr als zweistündige Konzert wird dem Chor und Orchester Freiraum für jeweils eigene Musikarrangements wie auch für gemeinsam einstudierte Songs lassen. So werden die Greenhorns Soul- und Jazz-Klassiker „Don’t You Worry ‘Bout A Thing“ von Stevie Wonder und „Birdland“ von Joe Zawinuls Weather Report spielen. Während Chorus Mind das bereits erwähnte „So Excited“ und die Ballade „I Just Can’t Stop Loving You“ von Michael Jackson in neuen Arrangements zum Besten geben wird.

Für die Zuhörer im Saal werde es kein Halten geben. Mitsingen, -tanzen oder auch nur -schunkeln sei angesagt und kaum zu vermeiden, bei solchen Klassikern wie „I Will Follow Him“ von Franck Pourcel, den Peggy March 1963 in Deutschland bekannt machte, oder dem Stück „Zieh‘ die Schuh‘ aus“ von Roger Cicero. Eine musikalische Aufforderung, die der eine oder andere Zuschauer vor Begeisterung vielleicht wörtlich nehmen könnte.

Wer das Konzert von Chorus Mind und The Greenhorns am 23. November in Norderstedt verpassen sollte, kann es sich auch am 13. Dezember in der katholischen Kirche in Quickborn anhören, kündigt Ziemsky an. „Da spielen wir noch einmal dasselbe Programm.“