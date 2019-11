Norderstedt. Das Konzert des Kammer-Pop-Trios Mobago gehörte viele Jahre zu den vorweihnachtlichen Höhepunkten in der Norderstedter Thomaskirche. Dieses Trio gibt es nicht mehr, aber Mobago-Gitarrist Fjol van Forbach will diese Tradition der „Jahres­endkonzerte“ fortführen: Zusammen mit dem Gitarristen und Sänger Andreas Engel, der in Deutschland als bestes Peter-Maffay-Double gilt, gastiert er am Freitag, 15. November, in der Thomaskirche (19.30 Uhr).

„Rockpoesie mit Intimität“ versprechen die beiden Musiker, die schon seit elf Jahren als Duo und in der fünfköpfigen Maffay-Coverband Steppenwolf zusammen spielen. In der Duo-Formation bekommen viele Maffay-Songs, mit reduzierter Lautstärke im akustischen Gewand gespielt, eine neue Dimension. Die Stimme von Andreas Engel gleicht der von Peter Maffay ungemein – wer beim Konzert die Augen schließt, wird das Gefühl haben, der berühmte Sänger steht persönlich auf der Bühne. Dazu spielt er eine mint-grüne Chet-Atkins-Gitarre von Gibson, die Peter Maffay früher selbst während seiner Tourneen gespielt hat.

Der aus Norderstedt stammende Fjol van Forbach spielt als hauptberuflicher Musiker in verschiedenen Bands, produziert im eigenen Tonstudio und ist als Dozent und Seminarleiter für die Yamaha Music Europe GmbH seit 17 Jahren im In- und Ausland tätig. Zu seinen musikalischen Projekten gehört auch die Band Marvin’s Erben, mit der er die Musik der Instrumentalband The Shadows nachspielt.

Andreas Engel & Fjol van Forbach: „Peter-Maffay-Double Nr. 1 meets Gitarrero“. Thomaskirche Norderstedt, Glashütter Kirchenweg 20, 19.30 Uhr. Tickets: 18 Euro an der Abendkasse, 15 Euro im Vorverkauf im Ticket Corner, Rathausallee 60, und im Kirchenbüro der Thomaskirche, Telefon 040/524 00 99.