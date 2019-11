Kreis Segeberg. Dass es bei dieser Geisterfahrt zu keinen schweren Unfällen gekommen ist, gleicht einem Wunder. Über 40 Kilometer ist am frühen Montagmorgen ein Autofahrer auf der Autobahn 21 als Geisterfahrer unterwegs gewesen.

Der 40-jähriger Mann fuhr gegen 5 Uhr am Kreuz Bargteheide mit seinem roten VW Passat auf die Südfahrbahn der A21 auf – allerdings in nördlicher Richtung. Wie er später der Polizei mitteilte, habe er wohl etwas zu sehr auf sein Navigationsgerät vertraut. Mehrere Autofahrer kamen dem Mann entgegen, sie allen meldeten sich per Telefon bei der Polizei. Beamte der Autobahnpolizei aus Bad Segeberg machten sich auf den Weg wischen den Anschlussstellen Daldorf und Trappenkamp gelang es ihnen, den Passat anzuhalten – bevor es zu einem Unfall kam.

Polizei sucht Fahrer, die dem Passat ausweichen mussten

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Beschlagnahme des Führerscheines des 40-Jährigen an. Auch den Fahrzeugschlüssel nahm die Polizei in Verwahrung bis der Mann von einem Bekannten auf der Polizeiwache abgeholt wurde.

Die Polizei bittet nun Autofahrer, die dem roten Passat ausweichen mussten um einen Zusammenstoß zu verhindern, sich bei dem Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Bad Segeberg unter 04551/884 34 44 zu melden.