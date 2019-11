Norderstedt/Kaltenkirchen. Eine mitternächtliche Randale von alkoholisierten Jugendlichen auf dem Jahrmarkt in Kaltenkirchen beschäftigt bis heute die Justiz. Zur Aufklärung waren mehrere Prozesse nötig. Drei Heranwachsende erhielten Dauerarrest und die Aufforderung zu gemeinnütziger Arbeit, einer kassierte eine Haftstrafe.

Bei einem Prozess vor dem Jugendschöffengericht in Norderstedt hatte ein Zeuge nachweislich gelogen. Die Aussage drehte sich um das Verhalten eines Polizei-Schäferhundes.

Der 20-Jährige musste sich jetzt vor Jugendrichterin Claudia Naumann verantworten. In der Verhandlung zeigte sich der Angeklagte sichtbar genervt. „Ich hab die Geschichte von damals doch schon x-mal woanders geschildert“, polterte der Mann mit dem blonden kurz geraspelten Haaren los.

Weil sein Kumpel das Jahrmarktsgelände damals trotz Platzverbots nicht verlassen wollte, seien plötzlich vier Polizisten mit Hunden vor seiner Clique aufgetaucht. Bei der Festnahme hätte ein Polizist seinem Kumpel einen Fausthieb ins Gesicht versetzt und sei absichtlich mit dem Schuh auf dessen Hand getreten. Außerdem habe ein Polizist einen Diensthund ohne Beißkorb auf den Kumpel gehetzt. „1000-prozentig“ habe er bei der Attacke den Befehl „Fass“ gehört, sagte der Angeklagte erregt.

Es folgte der Auftritt des beschuldigten Polizisten im Zeugenstand. Das angebliche Opfer hätte im Gesicht keinerlei Bissspuren aufgewiesen, berichtete der 49-Jährige aus der Diensthundestaffel. Hätte er seinen Diensthund ohne Beißkorb von der Leine gelassen, wäre das Opfer „deutlich sichtbar verletzt“ worden. Die Deutschen Schäferhunde würden im Ernstfall nur nach Armen oder Beinen schnappen, darauf seien sie trainiert. Den Befehl „Fass“ gäbe es nur in Fernseh-Krimis, das entscheidende Kommandowort bleibe geheim. Die Behauptungen des Angeklagten seien Schutzbehauptungen und „schlichtweg gelogen“.

Trotzig beharrte der Angeklagte, der ohne eigenes Einkommen bei seinen Eltern lebt, auf seiner Aussage. Der Staatsanwalt nannte das eine „falsch verstandene Solidarität mit seinen Kumpeln“. Es habe damals in Kaltenkirchen eine Clique von Jugendlichen gegeben, die aggressiv und provokant gegen Polizisten aufgetreten sei. Er forderte eine Woche Dauerarrest und 70 Stunden gemeinnützige Arbeit, dazu eine Verwarnung. So entschied auch die Richterin in ihrem Urteil. Kopfschüttelnd nahm der Angeklagte das Urteil an. Mit hochrotem Kopf stürmte er aus dem Gerichtssaal.