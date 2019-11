Bad Segeberg. Ein Mann mit Glatze, Bomberjacke und Springerstiefeln soll nach Aussagen von Zeugen am vergangenen Wochenende in der Nacht auf Sonntag gegen 0.15 Uhr in Bad Segeberg einen 26 Jahre alten Hamburger verletzt haben. Die Tat geschah in der Kirchstraße, also im Segeberger Stadtzentrum. Dort wurde der namentlich bisher nicht ermittelte Täter dabei beobachtet, wie er auf das am Boden liegende Opfer eintrat. Ein weiterer Mann – mit Haaren – soll danebengestanden und zugesehen haben.

Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizei flohen beide Männer über einen Sandweg in Richtung des Kleinen Segeberger Sees. Eine sofortige Fahndung blieb erfolglos. Nach jetzigem Stand und wegen der Beschreibung des mutmaßlichen Haupttäters wird davon ausgegangen, dass die Person der rechten Szene angehört. Deswegen hat das Kommissariat 5 in Kiel, also der Staatsschutz, die Ermittlungen übernommen. Hinweise werden unter Telefon 0431/160 32 52 entgegengenommen.

Der verletzte Hamburger ist selbst polizeibekannt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen, wollte aber keine Angaben zum Sachverhalt machen. Nach bisherigen Erkenntnissen ist es laut Polizei möglich, dass sich Täter und Geschädigter persönlich kennen.

Der Vorfall ereignete sich nur wenige Stunden nach der Demonstration „Segeberg bleibt bunt“, die sich gegen Rechtsextremismus richtete und an der am Sonnabend über 1000 Menschen teilnahmen. Im Umfeld dieser Veranstaltung hatte die Polizei elf Platzverweise gegen Personen des rechten Spektrums ausgesprochen.