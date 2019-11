Kaltenkirchen. Dank einer aufmerksamen Anwohnerin ist es der Polizei in Kaltenkirchen am Sonnabend gelungen, einen Einbrecher festzunehmen. Der 19 Jahre alte Mann, der aus dem mittleren Osten stammt, hatte sich gegen 21.30 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Moschee verschafft. Die Zeugin bemerkte das Licht einer Taschenlampe und verständigte die Polizei. Vor Ort sichteten die alarmierten Beamten den Täter im hinteren Bereich des Gotteshauses, eine Flucht konnte verhindert werden, der 19-Jährige wurde vorläufig verhaftet.

Dieser gab an, dass er lediglich in der Moschee hatte übernachten wollen. Diebesgut wurde bei einer Durchsuchung nicht gefunden. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen, gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen übernommen.