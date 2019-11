Henstedt-Ulzburg. Seitdem sich Henstedt-Ulzburgs Bürgermeister Stefan Bauer mit einem offenen Brief an die Lokalpolitik gewandt hat, sieht er sich Kritik der Parteien und Wählergemeinschaften ausgesetzt. Wie berichtet, hatte der Verwaltungschef darum geworben, dass die Fraktionen und Gemeindevertreter eine Art Bekenntnis abgeben sollten, ob sie ihn im Wahlkampf unterstützen würden oder nicht. Die Reaktion hierauf war fast durchweg negativ, solidarisch hat sich bislang niemand gezeigt. Klaus-Peter Eberhard, Fraktionsvorsitzender der FDP, legt nun noch einmal nach. „Ich habe die Sorge, dass es auf einen ,Opferwahlkampf’ hinausläuft. Das möchte ich auf keinen Fall sehen.“

2013 hatte Bauer als unabhängiger Kandidat triumphiert, es war aus Sicht vieler Bürger ein Plus für ihn, mit keinem politischen Lager verbandelt zu sein. Gut möglich, dass das erneut so sein wird, in der Bevölkerung ist Bauer durchaus beliebt. „Im Idealfall ziehen alle an einem Strang. Dazu ist ein Vertrauensverhältnis wichtig“, so Eberhard. „Wir als Politik sind nicht Regierung oder Opposition.“ Aus Sicht der Liberalen sei ein Nachteil, dass jedes Projekt in der Gemeinde isoliert betrachtet werde. So sagt Stephan Holowaty, Vorsitzender des Planungsausschusses, dass beim Integrierten Gemeinde-Entwicklungskonzept nicht klar sei, „wer welche Kompetenzen hat“. In Richtung von Bauer fügt er hinzu: „Ich möchte, dass er klar formuliert, wo man sich als Gemeinde in der Region sieht, welche Herausforderungen wir zu bewältigen haben.“ Was die FDP begrüßt: „Wirtschaftlich verfolgt er eine recht offensive Ansiedlungspolitik.“ Das sei beim Wohnraum und der Infrastruktur nicht der Fall. Holowaty kündigte an, dass die FDP den Bürgermeister zu einem Gespräch einladen wolle.

Am heutigen Dienstag wird sich der Hauptausschuss mit der Vorbereitung für die am 1. März 2020 angesetzte Wahl beschäftigen (Sitzung: 18.30 Uhr, Raum 1.22). So sollen die Termine für die Infoveranstaltungen festgelegt werden. Vermutlich finden diese am 22. Januar (Gemeinschaftsschule Rhen), 6. Februar (Lütte School) und 19. Februar (Bürgerhaus, jeweils 19.30 Uhr) statt.