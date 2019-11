Bad Bramstedt. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat mit ihrer Ermittlungsgruppe Rauschgift eine Indoor-Cannabisplantage in Bad Bramstedt auffliegen lassen. Nach vorangegangenen Ermittlungen hatte es bereits am vergangenen Dienstag eine Durchsuchung in einem Mehrfamilienhaus in der Kurstadt gegeben.

Im Mittelpunkt der Maßnahme stand ein Mann, der nicht nur Betäubungsmittel über das Internet bestellt, sondern sich in seiner Wohnung eine laut Polizei „professionell eingerichtete“ Cannabisplantage mit 80 Pflanzen aufgebaut. Diese wurde von den Drogenfahndern der Kripo vor Ort beschlagnahmt.

Der mutmaßliche Drogenzüchter wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aus Mangel an Haftgründen zwar zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt. Allerdings muss der Mittfünfziger nun mit einer Anklage und gegebenenfalls sogar einer mehrjährigen Haftstrafe rechnen. Denn eine unerlaubte Herstellung von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge – also alles, was über den persönlichen Gebrauch hinausgeht – wird mit einer Freiheitsstrafe von nicht unter einem Jahr geahndet.