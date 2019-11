Kaltenkirchen. Mit dem Abbau der gelben Lampen und dem Aufstellen des Modells „Erika“ gehen jahrelange, teils kuriose Debatten über die Straßenbeleuchtung in Kaltenkirchen zu Ende. Mangels anderer Besonderheiten galten die alten Leuchten als eine Art Wahrzeichen der Stadt. Allerdings waren sie schon bei ihrer Einführung vor mehr als 30 Jahren umstritten.

Die von dem Kaltenkirchener Architekten Werner Feldsien entworfenen Lampen hatten bereits bei ihrer Aufstellung Anfang der 1980er-Jahre für Streit gesorgt. Als die 253 Objekte nach und nach in der Innenstadt installiert wurden, bildete sich eine Bürgerinitiative. Viele Kaltenkirchener empfanden die kräftig gelb leuchtenden Lampenmasten als Verschandelung des Stadtbildes. Obwohl 2016 klar wurde, dass die Lampen zu schwach leuchten, zu viel Strom verbrauchen und technisch nicht nachgerüstet werden können, sprachen sich viele Politiker für ihren Erhalt aus.

„Die gelben Lampen gehören zu Kaltenkirchen wie der schiefe Turm zu Pisa“, hatte beispielsweise SPD-Fraktionschef Bernd Schädler gesagt. Die FDP war beim Stadtfest 2016 zu einer Umfrage ausgeschwärmt, bei der sich 200 Kaltenkirchener für den Erhalt der gelben Lampen aussprachen. Der Fraktionschef von Pro-Kaki, Reinhard Bundschuh, brachte einen Nachbau ins Gespräch, merkte aber auch kritisch an: „Wenn die Identität von Kaltenkirchen an gelben Lampen hängt, haben wir was falsch gemacht.“ 2018 konnten die Kaltenkirchener dann über das Nachfolgemodell abstimmen. Vermutlich dürfte es die einzige Volksabstimmung über die öffentliche Beleuchtung im ganzen Norden gewesen sein. Die Wahlbeteiligung war hoch: 4398 Bürger nahmen an der Abstimmung teil. 1688 Stimmen und damit 38,6 Prozent entfielen auf die Hängelampe „Erika“, für die Farbvariante „Anthrazitgrau“ sprachen sich 1504 Kaltenkirchener und damit 34,3 Prozent der Bürger aus, die sich an der Abstimmung beteiligt hatten.

So sehen die neuen LED-Leuchten in der Stadt aus.

Foto: Annabell Behrmann

Bei diesem ungewöhnlichen Votum standen sechs Lampentypen in fünf unterschiedlichen Farben zur Wahl. Schon vor Wochen hatte Bürgermeister Hanno Krause darauf hingewiesen, dass ihm keine andere Kommune bekannt sei, in der über die Gestaltung der Innenstadtbeleuchtung abgestimmt worden sei. „Ich mag das Gelb nicht“, wiederholte der Bürgermeister nach der Abstimmung und bekannte, dass er mit Anthrazitgrau gut leben könne, ihm aber Moosgrün lieber gewesen wäre.

In der Holstenstraße stehen bereits einige Lampen mit der neuen LED-Technik. Bis Ende dieses Jahres sollen 137 Straßenleuchten in der Innenstadt aufgestellt sein. Die Debatten, die einst um das städtische Wahrzeichen geführt wurden, scheinen keine Rolle mehr zu spielen. „Mir ist es egal, welche Farbe die Lampen haben. Hauptsache, sie funktionieren“, sagt Marion Witt (63), die seit fünf Jahren in Kaltenkirchen wohnt. „Die Lampen sind moderner und passen von der Farbe her besser ins Stadtbild“, findet auch Brigitte Neumann.