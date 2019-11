Norderstedt. Gestern noch Storms Schimmelreiter, heute die große Show: Diesmal liefert Stefan Gwildis in Norderstedt sein „Best of Live“ ab. Dafür öffnet die „TriBühne“ den ganz großen Saal, und die 950 Fans in der ausverkauften Halle feiern „ihren“ Stefan schon, bevor er den ersten Ton von sich gibt. „Guten Abend, Brüder und Schwestern in Norderstedt“ begrüßt er die Fans.

Bei seinen Hits lassen sie ihn denn auch nicht im von ihm ebenfalls viel besungenen Regen stehen, sie singen alle mit – laut. Je textsicherer seine Fans, desto mehr strahlen die Augen des Soul-Helden, beispielsweise, wenn er singt „Mach die Musik so laut wie du kannst“ und damit den Saal zum Kochen bringt.

„Das wird die längste und größte Geburtstagsparty meines Lebens“, sagte Stefan Gwildis, als er die Show-Tournee zu seinem 60. Geburtstag in der Elbphilharmonie startete. Nun ist er 61, noch entspannter und breitet seine Songs genüsslich auf der Basis aus, die ihm sein Streicher-Quartett, seine Bassgruppe und sein Pianist, der Filmkomponist, House-DJ und Musikproduzent Tobi Neumann, bieten.

Dazwischen gibt es nur ihn und seine Lieder, die er mal wuchtig über die Rampe bringt, dabei zum Aufstehen, Mitmachen und Tanzen auffordert, dann aber auch wieder mit lyrischen Songs eine dichte Atmosphäre webt, beispielsweise mit „Allen Anschein nach bist Du’s“. Subtil rollt er die Endsilben über seine Zunge, drückt sie gegen den Gaumen, zerkaut sie in der Kehle, zerlegt sie in Vokale und Konsonanten und macht seine Stimme zum Musikinstrument, garniert mit einem leicht verrauchten Timbre.

Der Sänger erzählt Geschichten aus seiner Kindheit und Jugend, ehrt Heinz Erhardt, schreckt vor Kalauern nicht zurück, versucht sich erfolgreich tenoral mit „Volare“, lehrt das Publikum mit brasilianischem Samba das Tanzen, äußert sich kritisch zum Hebammen-Notstand und gegen eine rechtspopulistische Partei und fordert seine Fans auf, für die Demokratie zu kämpfen: „Man nehme eine Handvoll Liebe!“