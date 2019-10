Norderstedt. Es wirkte so als staune Margot Lenzes über ihre so rasch vergangene Lebenszeit, als sie auf der Bühne des Festsaals am Falkenberg saß, und Stadtpräsidentin Kathrin Oehme sie für 70 Jahre Mitgliedschaft beim Norderstedter Amateur-Theater ehrte.

Den Theaterverein gründete Margot Lenzes Vater Alfred Stern 1947, damals hier er „Garstedter Laienspieler von 1947“. Nach der Gründung der Stadt Norderstedt 1970 nannte sich der Verein Norderstedter Amateur-Theater.

„70 Jahre deines Lebens hast du dem niederdeutschen Theater gewidmet, deshalb sehe ich dich auch als Norderstedts Botschafterin“, sagte Kathrin Oehme über die 86-jährige Schauspielerin. Margot Lenze versäumt bis heute kein einziges Stück, dass „ihr“ Theater NAT auf die Festsaal-Bühne bringt. Sie sitzt aber nicht etwa im Parkett. Sondern steht auf der Bühne, sorgt hinter den Kulissen für einen reibungslosen Ablauf oder begrüßt die Gäste im Foyer.

Margot Lenze hat sich in 70 Jahren Bühnenleben quer durch die Schauspiel-Literatur gespielt, seien es niederdeutsche Klassiker oder hochdeutsche Stücke, Märchen oder Krimis, seien es Charaktere wie Martha Brauer in „Arsenik un ole Spitzen“ oder Elvira Engel in „Un baven wahnen Engel“. Sie spielte Liebhaberinnen und betrogene Ehefrauen, Mägde und Königinnen, Hexen, Unken und Feen. In mehr als 60 Rollen hat die Mutter zweier Töchter in 70 Jahren auf der Bühne gestanden.

Wenn die Theaterbesessene nicht spielt, zieht sie hinter den Kulissen die Fäden. Buchstäblich. Fehlt einem Kleid ein Knopf, hat sich ein Saum gelöst, Margot Lenze näht. „Margot ist ein großes Improvisationstalent. Als ein kleiner Spieler mitten in einer Aufführung einmal laut posaunte ,Tante Margot, ich muss mal’, tuschelte sie ihm zu: ,Geh zu Mami hinter die Bühne’“, erinnert sich Kathrin Oehme, damals erste Vorsitzende des Amateur-Theaters. „Doch ohne meine Familie hätte ich diese Theater-Leidenschaft nicht verwirklichen können, die mein ganzes Leben begleitete, schließlich erinnere ich mich noch daran, dass die Besucher als Eintritt Eierkohlen zum Heizen mitbringen sollten“, sagt Margot Lenze vergnügt. Ihre Familie, das sind Ehemann Horst Lenze, die Töchter Gitta Riken und Birgit Bruhn, ihre Schwester Gerda Schmidt und Schwager Carlos Schmidt, und auch ihre Enkel zog sie ins NAT.