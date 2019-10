Kreis Segeberg. Achim kennt sich aus. So leicht macht ihm keiner was vor. Baumaschinen hat er verkauft, Minensucher war er an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze. Zuletzt hat er ein Frühstücksrestaurant geführt. Jetzt ist er 67 und Rentner. So einer traut sich was. Noch ein kräftiger Schluck Bier, dann ran ans Mikrofon: „Marmor, Stein und Eisen bricht“, singt Achim ins Mikrofon – ach was, er röhrt. „...es gibt einen der zu dir hält.“ Und dann: „Damdam, damdam.“

Bei zweiten „Damdam“ singt Achim schon längst nicht mehr alleine: Der ganze Saal röhrt mit. Jeder hier kennt das Lied von Drafi Deutscher, das Achim Marquardt aus Henstedt-Ulzburg anstimmt. Der volltönende Herr Marquardt ist in seinem Element. Seine Frau ist an diesem Abend verhindert – ist das vielleicht der Grund, weshalb er so hemmungslos aus sich herausgehen kann?

Egal, solche Gäste sind gerne gesehen: Beim Wirtshaussingen im Restaurant Muzo im Henstedt-Ulzburger Bürgerhaus ist jeder Sänger willkommen. Wobei es völlig einerlei ist, ob der richtige Ton getroffen wird oder nicht. Hauptsache laut und Hauptsache aus vollem Herzen.

Im Süden singen die Leute mehr, im Norden weniger

Wirtshaussingen ist in Norddeutschland ein Fremdwort, im Süden der Republik jedoch gehört das zur gepflegten Geselligkeit. Ein Blick ins Internet zeigt: Es wird in der Sinntalhütte gesungen, in der Billingertalhalle, im Sportheim Laubendorf, im Wanderheim am Heidig oder in der Kindelsberggaststätte. Immer in froher Runde mit Robert am Akkordeon, Ulli an der Gitarre oder mit den Hochreiner Musikanten. „Zünftige Lieder fürs gesellige Beisammensein.“ Aber nördlich der Elbe? Fehlanzeige.

Stimmung bis zum Abwinken. Mitklatschen und Schunkeln ist Ehrensache beim Wirtshaussingen. Da macht jeder mit.

Foto: Frank Knittemeier / Frank Knittermeier

Es gibt nur Einträge aus Henstedt-Ulzburg und Umgebung: Verena Grützbach und Frank Schulze haben das Gemeinschaftssingen vor zweieinhalb Jahren so erfolgreich kultiviert, dass sie im näheren Umkreis längst zu einer kleinen Institution geworden sind. Wenn sie in einer Kneipe oder einem Restaurant auftreten, trifft eine eingeschworene Fangemeinde auf unsortierte Sangesfreunde und alle schmettern gemeinsam los. Verena und Frank spielen vorne auf ihren Gitarren und stimmen Lieder an, die (fast) jeder kennt. Ordner mit zusammengehefteten Textblättern gibt es in einer mitgebrachten Kiste, so dass jeder Gast locker einstimmen kann.

Natürlich steht die Frage im Raum, was denn da so gesungen wird. Man ahnt, dass die bayrischen Frohnaturen stundenlang und pausenlos jede Menge volkstümlicher Lieder zum Besten geben können. Aber hier? In der norddeutschen Tiefebene? Eher nichts? Weit gefehlt: Man denke nur an „La Paloma“, „Wo de Nordseewellen...“, „An de Eck steiht’n Jung mit’n Tüddelband, „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“ oder zur Not auch „Junge, komm bald wieder“. Da schwappt das Bier ganz schön im Glas. Das Tüddelbandlied beinhaltet übrigens sogar einen Gruß an alle Wirtshaussänger südlich der Elbe: „Fiete, Fiete, Fiete vun de Alm, hett de Büx vull Qualm...“

California Dreamin’ mit Begleitung auf der Blockflöte

Zugegeben, sehr viel norddeutsche Folklore steht nicht auf dem Programmzettel, aber dafür gibt es jede Menge völkerverbindende Songs, die auch in Bayern ihren Stellenwert haben dürften: „Que Sera“, „This land is your land“, „Rote Lippen soll man küssen“ oder „Liebeskummer lohnt sich nicht“. Das geht zu Herzen und bereitet keine Probleme.

Kompliziert wird es, wenn Verena Grützbach und Frank Schulze ganz tief in die Trickkiste greifen und zum Beispiel „California Dreamin’“ von Mamas And The Papas anstimmen. Der eine Teil des Publikums muss singen, wenn Frank singt, der andere, wenn Verena singt, die bei diesem Song sehr hübsch die Blockflöte spielt. Das klappt ganz gut. Auch Verena Grützbach ist mit sich zufrieden: „Bei diesem Lied hab’ ich mich gelegentlich schon ziemlich böse verspielt.“

Duett der Gäste: Dieter Hornemann (76, links) und Wilfried Krey (68) schmettern gemeinsam ein Lied. Verena Grützbach dirigiert.

Foto: Frank Knittermeier

Es gibt noch mehr Songs, bei denen Fingerspitzengefühl gefragt ist. Bei „The Lion sleeps tonight“ zum Beispiel gibt es auch einen Frauen- und einen Männerchor. Oder „Im Wagen vor mir“ müssen die Frauen die Gedanken des Mädchens, die im 2 CV („Ente“) vorweg fährt, singen, die Männer die des Womanizers im Wagen dahinter. „Rada radadadada.“ Geht auch tadellos. Mit Paul Kuhns „Es gibt kein Bier auf Hawaii“ geht es in die Pause, in der die Gäste ihre Wunschlieder aufschreiben können.

Danach geht es dann so richtig zur Sache. Dann nämlich greifen Verena Grützbach und Frank Schulze in das Kästlein mit Publikumswünschen. Jetzt kommen die „Gaststars“ zum Zuge. Achim Marquardt versucht sich gekonnt an „Über 7 Brücken musst Du gehen“ und am vergleichsweise schwierigen „Halleluja“ von Leonhard Cohen. Wilfried Krey (68), Mitglied des Shanty-Chors Alstermöwen, intoniert das Lied von den „Nordseewellen“ und bringt die Gäste damit zum Schunkeln, Dieter Hornemann (76) singt „Junge komm bald wieder“, Marie-Therese Kuebel schafft „Hava Nagila“ ziemlich locker. Da schwingt viel Erfahrung mit.

„Hier sitzt keiner schüchtern in der Ecke!“

Beim immer wieder geforderten Wolfgang-Petry-Medley ist keiner mehr zu halten: „Hölle, Hölle, Hölle“ lässt das Restaurant erbeben. Bei „We will rock you“ von Queen werden die Tische im Takt bearbeitet. Aber der Abschluss ist dann moderater und schon fast besinnlich: „Gute Nacht, Freunde“ senkt den Blutdruck wieder ein bisschen.

Heike (62) und Kurt Steier (63) aus Henstedt-Ulzburg haben einen fröhlichen Abend erlebt. „Das kommt alles locker rüber und niemand sitzt schüchtern in der Ecke. Wir gehen hier lachend raus, das war Balsam für die Seele.“ Krankenschwester Heike Steier kennt die meisten Lieder, weil sie selbst Gitarre spielt. Uwe Lembcke (70) hat sein persönliches Aha-Erlebnis: „Ich habe früher in einer Band gespielt, aber die Texte nicht kapiert, heute Abend ist mir bei vielen Liedern ein Licht aufgegangen.“ Frank Schulze sagt, bei der Textzeile „All the leaves are brown“ von Mamas And The Papas hören viele: „Anneliese Braun...“ Ein Klassiker in Musikerkreisen.

Verena Grützbach und Frank Schulze wissen nach 22 Veranstaltungen längst, wie sie das Publikum in den Griff bekommen können. Die Angst, dass niemand mitsingen könnte, ist verflogen. Wer zu ihren Veranstaltungen kommt, will singen und tut es auch. Ohne Wenn und Aber. „Wir sind offenbar die einzigen Wirtshausmusikanten in Norddeutschland“, sagt Verena Grützbach, die darauf schon ein bisschen stolz ist.

Angefangen hat alles während einer Geburtstagsfeier von Verena Grützbach, bei der Frank Schulze aus Kaltenkirchen mit einer Band für Stimmung sorgte. Das Geburtstagskind durfte mit ihrer Gitarre einsteigen – und schon war die Idee geboren. Mit ihrem kleinen Stammtischkreis hatte Grützbach schon seit Jahrzehnten gesungen, aber mit dem Kaltenkirchener Gitarristen wurde alles noch ein bisschen professioneller.

Dabei kommt Frank Schulze eigentlich aus einer ganz anderen musikalischen Ecke: Mit seiner Band Surrogate bringt er Pink Floyds Live-Show „The Wall“ auf die Bühne (zum Beispiel am 13. Dezember in der Buchholzer Empore). „An diese Songs hier musste ich mich erst gewöhnen“, sagt er. Aber als gestandener Musiker fällt ihm das natürlich nicht schwer. Die meisten Lieder singt Partnerin Verena, aber auch er hat seine Gesangsparts. „Aloha he“ von Achim Reichel zum Beispiel oder „Proud Mary“ von Creedance Clearwater Revival.

Wirtshaussingen, am Donnerstag, 21. November, Vereinsgastronomie Bei Inge, Bürgermeister-Steenbock-Straße 64, Henstedt-Ulzburg, und am Donnerstag, 19. Dezember, 19 Uhr, Restaurant Kreta in Alveslohe, Kadener Straße 6. An diesem Tag werden Weihnachtslieder, aber auch besinnliche Popsongs gesungen. Eintritt wird nicht erhoben, Spenden sind aber willkommen.