Bornhöved/Kisdorf. Am Sonntagmorgen (27. Oktober) ist in der Gemeinde Bornhöved ein 79 Jahre alter Mann aus dem Kreis Plön bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Er und seine Ehefrau (84) waren gegen 9.30 Uhr mit Elektrofahrrädern („Pedelecs“) auf dem Seeweg in Richtung Ruhwinkel unterwegs. Auf Höhe des Campingplatzes kam ihnen kurz hinter einer Linkskurve eine 79-Jährige aus dem Kreis Segeberg mit einem Honda Jazz entgegen. Sie stieß mit dem Mann zusammen, dieser stürzte und wurde so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb. Auch die Ehefrau kam zu Fall, sie erlitt schwere Verletzungen, Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Laut Polizei trugen die beiden E-Bike-Fahrer keine Helme. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Es ist der zweite tödliche Verkehrsunfall im Kreis binnen weniger Tage. In der letzten Woche war eine 11 Jahre junge Schülerin in Kisdorf gestorben. Ein Mercedes-Fahrer (85) hatte sie am Montag, 21. Oktober, zur Mittagszeit beim Rechtsabbiegen aus dem Henstedter Weg in den Mühlenredder übersehen, für das Mädchen aus Henstedt-Ulzburg, das auf dem Weg von der Schule nach Hause war, kam jede Hilfe zu spät.

Das Unglück hatte im Umland große Betroffenheit ausgelöst. Der ADFC wies auf eine unübersichtlich, gefährliche Verkehrsführung hin – und darauf, dass der Radweg zu eng sei.

Auch wenn die Schuldfrage in diesem Fall offenbar eindeutig ist, dauern die Ermittlungen noch an. Auch hier ist ein Sachverständiger mit der Analyse beauftragt worden. Allerdings sucht die Polizei weiterhin nach Zeugen. Demnach gebe es Hinweise, dass unmittelbar nach dem Unfall gegen 13.10 Uhr mehrere Personen angehalten hatten. Da sie es eilig gehabt hätten, seien diese jedoch noch vor dem Eintreffen der Polizei weitergefahren, hinterließen aber keine Kontaktdaten. Diese Zeugen werden nun gebeten, sich mit der Polizeistation in Henstedt-Ulzburg unter Telefon 04193/991 30 in Verbindung zu setzen.