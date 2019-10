Henstedt-Ulzburg. Wie kommt eine klassisch ausgebildete Pianistin zum Klavierkabarett? Im der ausverkauften Kulturkate gab die Pianistin Anne Folger mit ihrem Soloprogramm „Selbstläufer“ eine Antwort. Folger verwebt Klassik und Pop, Biografisches und Zeitkritik humorvoll miteinander.

In der Kindheit in Weimar Unterricht bei der gestrengen Klavierlehrerin, später sieben Jahre Klavierstudium in einer Internatsschule. Folger ist eine hochklassige Pianistin, Preisträgerin internationaler Klavierwettbewerbe, dennoch hat sie nach eigenen Worten eine Reproduktionsabneigung. Und so arbeitet sie persönliche Erfahrungen in klassische Stücke ein: Da erklingen mitten in Debussy „Claire de Lune“ Handyklingeltöne. Brahms und die Beatles spielen gemeinsam „Here Comes The Sun“. Anne Folger lästert über mitgehörte Telefonate im ICE, nimmt als Doremi Fasola Make-Up-YouTube-Tutorials auf die Schippe. Schlüpft immer wieder in andere Rollen, denn eine Schauspielausbildung hat sie auch. Doch es geht auch ernster. Anne Folger prangert Steuerverschwendung im Kulturbereich, Ausbeutung, Verschwendung und Gedankenlosigkeit an. Das Lied für Frauen: „Lauf, Mädchen, lauf“ von „mir und Frederic Chopin“ macht Mut. Schon als Kind galt sie als „ungezogen“, aus dem Internat flog sie 2 Wochen vor der Prüfung. Ein freier Geist. Ihre Parole: Selbst laufen, mit Schwung und schräg. Das Publikum in der Kulturkate spendete warmen Applaus.