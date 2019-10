Henstedt-Ulzburg. „O’ zapft is!“ heißt es von Mittwoch, 30. Oktober an in Henstedt-Ulzburg. Bis Sonntag, 3. November, kann auf der HU-Wiesn vor dem CCU in bayerischer Tradition gegessen, getrunken und getanzt werden.

Das im Vergleich zum Münchner Original leicht verspätete Oktoberfest hat viele Fans. Auch dieses Jahr wird mit großem Andrang gerechnet. „Für Freitag und Sonnabend sind bereits mehr als 60 Prozent der Tische im Zelt reserviert und es werden für diese Tage keine Reservierungen mehr angenommen, damit auch weitere Besucher noch die Möglichkeit zum Sitzen bekommen“, sagt Vorstandsmitglied Florian Sliwinski des Vereins Henstedt-Ulzburg Bewegt, der das Fest mit Unterstützung der Sponsoren REWE und CityCenter Ulzburg organisiert.

Dieses Jahr wird groß aufgefahren: Ein Zelt mit 850 Quadratmetern Feierfläche wird aufgebaut. 500 Sitzplätze stehen zur Verfügung. Traditionell startet die HU-Wiesn am Mittwoch, 30. Oktober, um 18:30 Uhr mit dem Fassanstich von Bürgermeister Stefan Bauer und der Verkündung des „O’zapft is“. Gefeiert, getrunken und gesungen wird von Mittwoch bis Sonnabend immer bis 23 Uhr. Bereits um 17:30 Uhr können sich die ersten Gäste am Mittwoch in der Happy Hour über reduzierten Preise freuen.

Kulinarisch lässt das Henstedt-Ulzburger Oktoberfest auch in diesem Jahr keine Wünsche offen. An drei Getränkeständen gibt es sowohl bayerisches Bier und Weizenbier vom Fass, aber auch Wein, Sekt und Longdrinks. Die Diskothek Joy wird den Cocktailtresen im Zelt betreuen. Neu dabei ist die Fleischmanufaktur Götze & Ahlert, die bayerische Spezialitäten wie die Schweinshaxe mit Sauerkraut und Knödel für 9 Euro oder den Schweinsbraten im Brötchen für 5 Euro auf die Biertische bringt. Für süße und herzhafte Nachspeisen lohnt sich ein Besuch des Crêpes-Standes von Moni, für alle Kaffeeliebhaber gibt es die Kaffee-Ape von Cornelia, die am Donnerstag, Sonnabend und Sonntag Kaffeespezialitäten zubereiten wird.

Am Donnerstag beginnt die HU-Wiesn mit einem Gottesdienst im Zelt und anschließender musikalischer Unterhaltung mit überwiegend plattdeutscher Musik der „Twee Speelt“. Um 15 Uhr geht es bei Kaffee und Kuchen weiter mit dem Auftritt des Shantychors „Alstermöwen“. Für die kleinen Besucher wird bei trockenem Wetter eine Hüpfburg aufgebaut und für die großen Geschwister gibt es um 16.45 Uhr im Zelt eine Kinderdisco.

Um 17.30 Uhr geht es am Donnerstag, Freitag und Samstag los mit der HU-Wiesn-Gaudi mit DeeJay Frank, der am Donnerstag mit Oktoberfest- und Partymusik der Band „On The Rox“ unterstützt wird. Am Sonnabend spielt der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Henstedt-Ulzburg von 15 Uhr an Rock und Pop, Filmmusik und klassische Werke. Beim anschließenden Wiesn-Gaudi wird es einen Gastauftritt des Andrea Berg Doubles Wiebke geben.

Wer nach 23 Uhr weiter tanzen möchte, kann dies auf der „Wiesn-After-Show-Party“ im Joy auf dem Oktoberfest-Floor im Obergeschoss mit Musik von DJ-Marco Meibom machen.

Am Sonntag öffnen von 12 bis 17 Uhr die Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag. Ein Highlight des Tages ist der Auftritt von Mac Piet – der aus Henstedt-Ulzburg stammende Musiker im Schottenrock begeisterte sein Publikum im letzten Jahr als Vorgruppe von Torfrock und Lotto King Karl. Ausklingen lassen kann man die HU-Wiesn 2019 von 16 bis 18 Uhr mit Tee, Kaffee, Kuchen und einem Auftritt der Tänzer des BSV Kisdorf und des Tanzstudios Winter.

HU-Wiesn, Mi-So, 30.10-3.11, vor dem CCU, Hamburger Straße 8, Eintritt frei