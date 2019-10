Norderstedt. Für sein Panorama-Bild von Hamburg schob Claus Schierenbeck kurzerhand alle markanten und historischen Gebäude der Hansestadt zusammen. Gebäude, die jeden begrüßen, der per Schiff in den Hamburger Hafen einläuft – vom Blankeneser Elbufer, über den Michel, die Landungsbrücken bis zur Elbphilharmonie.

Das schmale, langgestreckte Bild begrüßt alle, die sich seine Ausstellung in der Treppenhaus-Galerie des Wilhelm Busch Hotels anschauen. Claus Schierenbeck zeigt ein Kaleidoskop seiner Arbeiten aus den letzten 15 Jahren, die er am Computer herstellte. „Ich arbeite am Grafik-Tablet und nutze als Vorlage Fotografien und erfinde die Ansichten am Computer neu“, sagt Claus Schierenbeck.

Meist aber entstehen seine digitalen Bilder erst in seinem Kopf. Eine Linie, eine Farbe, eine Kontur. Plötzlich mischt sich ein Motiv ein. Beispielsweise „Ilius II“, ein Bild, in das er in ein dominantes Gelb einen roten Strudel als Kern setzte. „Das Bild ist am Tablet wie aus dem Nichts entstanden“, sagt Claus Schierenbeck. Demnächst will er seine digitale Malerei mit der analogen verbinden, indem er die digitalen Motive als Vorlage für Sujets in Acryl und Öl auf Leinwand umsetzen will. Breiten Raum in der Ausstellung nimmt seine Tänzerin ein. „Ich mache auch Skulpturen, und diese Tänzerin habe ich aus Draht und Gips geformt, dann fotografiert und digital weiter entwickelt“, sagt Schierenbeck.

Ausstellung Claus Schierenbeck, Treppenhaus-Galerie Wilhelm Busch Hotel, Segeberger Chaussee 45. Zu sehen bis 31. Dezember.