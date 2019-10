Norderstedt. „Das ist Erpressung.“ Grünen-Fraktionschef Marc Muckelberg empörte sich während der Stadtvertretung am Dienstag über einen Antrag der FDP. „Wenn Sie unserem Vorschlag jetzt nicht folgen, werde ich für jeden Tagesordnungspunkt namentliche Abstimmung beantragen“, entgegnete FDP-Fraktionschef Sven Wojtkowiak. Angesichts des Wortwechsels trat in den Hintergrund, worum es ging: Künftig soll protokolliert werden, wie jede Fraktion zu jedem Tagesordnungspunkt abgestimmt hat. Damit will die Politik mehr Transparenz schaffen und für die Bürger die Entscheidungen der Parteien nachvollziehbar gestalten.

„Dieser Beschluss stammt aus dem April und ist immer noch nicht umgesetzt“, sagte Wojtkowiak, der mit seinem Antrag erreichen wollte, dass die Protokollierung noch am Abend der Stadtvertretung eingeführt wird. Doch da spielten die anderen nicht mit. Das Protokollieren sei Teil der veränderten Geschäftsordnung und soll wie die gesamte Regelung zum 1. Januar in Kraft treten. Wojtkowiak machte seine Drohung wahr – bei jedem Beschluss wurde namentlich abgestimmt, was Zeit kostete, die anderen nervte, aber nicht zu verhindern war.

Genervt war auch SPD-Stadtvertreter Tobias Schloo: „Nach den ewigen Diskussionen und Präsentationen möchte ich einfach nur noch, dass wir den Digitalen Sitzungsdienst endlich einführen.“ Einig sind sich die Stadtvertreter, dass sie künftig auf Papier verzichten und die Unterlagen für die politische Arbeit digital erhalten werden.

Jeder Stadtvertreter bekommt ein iPad mit Wlan-Zugang. Da hatte sich der Hauptausschuss für die teuerste Variante 6 entschieden, das iPad Pro WoFi mit 12,9-Zoll-Bildschirm, 256-GB-Speicher, passendem Smart-Keyboard Folio (3. Generation) und den Apple Pencil der 2. Generation, Kosten für 39 Stadtvertreter: 51.675 Euro – zu viel, wie die Grünen fanden und für die etwa halb so teure Variante 3 plädierten. Die reiche aus.

Der AfD war das insgesamt zu teuer. „Jeder kann sich doch sein Gerät selbst besorgen“, forderte Fraktionschef Christian Waldheim. Arne Mann (CDU) verwies auf den Beschluss im Hauptausschuss, der von einer breiten Mehrheit getragen werde. Ein großer Bildschirm sei nötig, um vernünftig arbeiten zu können. Außerdem spare die Verwaltung Geld durch den Verzicht auf Papier. „Behalt doch dein Teil, und alles ist gut“, rief CDU-Fraktionschef Peter Holle seinem Kollegen Marc Muckelberg (Grüne) zu. Mit großer Mehrheit entschieden sich die Stadtvertreter für Variante 6.