Norderstedt. Dreistimmige Akkorde zum Klingen bringen, Vielfalt in der Klangfarbe und witzige Arrangements mit frischen Texten, das sind ihre Markenzeichen.

Die Andrew-Sisters sind ihr großes Vorbild

Wenn mit Caipirinha, diesem Gebräu aus Limonen und Zuckerrohrschnaps, eine triste Getränkebude am S-Bahnhof Hamburg-Bahrenfeld zur Copacabana in Rio wird, wenn die Boogie-Woogie-Blaskapelle Boberger Loch die Marschland-Bauern zum Tanzen bringt, und die Fischbeker Heide zum aphrodisischen Paradies mutiert, in dem sogar der eigene Ehemann so lecker schmeckt wie frisch moussierender Elbingwein, dann ist Zimtschnecken-Zeit.

Am Dienstag, 12. November, fällt die Hamburger Frauenband Zimtschnecken ins Norderstedter Kulturwerk ein. Sörin Bergmann, Anne Weber und Victoria Fleer sind das Gesangs-Trio, und sie wollen mit Swing nach Art der Andrews Sisters begeistern.

Im Frühjahr 2013 fanden sich die drei Künstlerinnen zusammen, um die Songs der aus dem US-amerikanischen Bundesstaat Minnesota stammenden Andrews Sisters, die zwischen den 1930er- und 60er-Jahren erfolgreich waren, mit neuen Texten auf die Bühne zu bringen. Die drei Schwestern tourten mit einer kleinen Kapelle durch den Mittleren Westen und hatten Radioauftritte bei lokalen Radiosendern. Die Gesangs-Arrangements der Zimtschnecken schreibt Chorleiterin Sörin Bergmann, die auch Arrangeurin ist. Spezialisiert ist sie auf Swing, Jazz und Pop.

Über Bühnenerfahrung verfügen die Drei reichlich

Schauspielerin Victoria Fleer, die schon in der Andrews-Sisters-Revue „Sing Sing Sing“ am Altonaer Theater sängerisch und tänzerisch glänzte, entwickelt die Choreografien. Sie spielt bundesweit an großen Häusern Theater, darunter am Hamburger Schauspielhaus und am Berliner Ensemble. Ihre Schauspielerkollegin Anne Weber schreibt die deutschen Texte, beispielsweise „Entschuldigen Sie, ist das der Zug ins neue Leben?“, „Tunichtgut“ oder „Swing Swing Swing“, und sie kommen mitreißend frisch und frech und recht überraschend über die Rampe. Anne Weber ist öfter im Fernsehen zu sehen und textet auch für diverse Musicals.