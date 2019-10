NORDERSTEDT. Liebhaber des exklusiven Renners nennen ihren 408. 000 Euro teuren Liebling kurz „Lambo“. Es ist ihre Koseform für einen Lamborghini, einen Sportwagen aus Italien. Der wird unter dem Dach des VW-Konzerns für eine kaufkräftige kleine Zielgruppe produziert. Was diese schnelle Luxuskarosse einmalig macht, erklärte jetzt ein Angeklagter vor dem Amtsgericht Norderstedt. Für ihn, schwärmte der 37-Jährige, sei der Klang des 740 Pferdestärken starken Motors eine Offenbarung. „Der Sound ist wie Musik“, sagte der autoverrückte Hamburger.

Was für den einen wie Musik in den Ohren klinkt, nennen andere ruhestörenden Lärm. Im vorigen April empfanden die Anwohner der Wiesenstraße und der Straße Am Hallenbad in Norderstedt das Aufheulen des silberfarbenen schweren Flitzers eindeutig als Lärmbelästigung. Strafrechtlich wog jedoch deutlich schwerer, dass der Fahrer in der ausgeschilderten 30er-Zone vor dem stets gut besuchten Freizeitbad „Arriba“ mit Tempo 70 unterwegs war. Außerdem, so ein weiterer Anklagepunkt, war der Angeklagte kurz entgegen der erlaubten Richtung in eine Einbahnstraße gefahren.

„Ihr Verhalten war ignorant und rücksichtslos“, rügte der Staatsanwalt den Angeklagten. Der schlanke gepflegte Mann mit den schwarzen Haaren verteidigte sich wortreich, schwieg kurz und verklausulierte dann seine Reue mit den Worten: „Das macht man wohl nicht.“ Er habe damals wohl kurz vergessen, wie laut und stark der Motor sei. „Wenn ich das Gaspedal nur kurz antippe, jault der Wagen sofort auf und es gibt einen Riesenkrach.“ Für ihn, so der Angeklagte, sei der Wagen ein Statussymbol. Zehn Jahre lang habe er auf jedes Privatleben verzichtet. Jetzt arbeite er als Marketing-Manager eines erfolgreichen Youtube-Kanals mit dem Büro in Hamburg. An dessen guter Auftragslage sei auch er zur Hälfte beteiligt.

Elf Zeugen waren geladen. Um die Hauptverhandlung abzukürzen, schlug die Verteidigung vor, die Anklage gegen Zahlung einer höheren Geldstrafe einzustellen. Es sei doch keiner zu Schaden gekommen, so ihr Argument.

Amtsrichterin Claudia Naumann stimmte zu und verurteilte den Lamborghini-Fahrer zu einer Geldstrafe in Höhe von 4000 Euro, zahlbar an die Verkehrswacht Norderstedt. Aus den Händen der Richterin erhielt der Mann den damals eingezogenen Führerschein noch im Gerichtssaal zurück.