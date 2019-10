Norderstedt. Ein zwölf Jahre alter Junge ist am Mittwoch gegen 8.35 Uhr im Willy-Brandt-Park in Norderstedt von einem Hund gebissen und verletzt worden. Die Polizei fahndet nach der Besitzerin des Tieres, die nach dem Angriff ging, ohne sich um den Jungen zu kümmern. Der Zwölfjährige fuhr mit seinem Fahrrad durch den Park und an einer Bank vorbei, auf der zwei Frauen saßen. Eine davon hatte einen nicht angeleinten Hund, der dem Jungen hinterherlief und ihn ins Bein biss.

Der Junge habe seinen Weg zur Schule fortsetzen können. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung. Das Tier könnte ein kleiner Mischlingshund oder Jack-Russel-Terrier mit weißer und dunkelbrauner Musterung sein. Die Frau ist etwa 50 Jahre alt, 1,75 bis 1,85 Meter groß und hat dunkelblonde kurze Haare. Sie war mit einer blauen Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet. Hinweise unter 040/528060. .