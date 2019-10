Hartenholm. Am Sonnabend, 26. Oktober, steht in der Gemeinde Hartenholm die Kultur an erster Stelle. Einmal im Jahr gestalten die Mitglieder des Aussschusses für Öffentlichkeitsarbeit ein buntes kulturelles Programm unter dem Titel „KulTour“ für Dorfbewohner und Gäste. In diesem Jahr stehen die bildenden Künste im Fokus: Zu sehen sind Fotografien, Malerei, Holz- und Quiltarbeiten.

Zur Einstimmung können alle Interessierten am Vormittag Workshops buchen, in denen örtliche Künstler ihr Wissen und Können weitergeben. Die Workshops können von 11 bis 13 Uhr in den Räumen der Grundschule besucht werden. Zur Auswahl stehen Malerei, Zeichnen und Fotografie. Nähere Infos dazu gibt der Vorsitzende des Öffentlichkeitsausschusses, Patrick-Petersen Lund, per Mail unter ppetersen-lund@t-online.de oder unter Telefon 0160/90 10 14 42.

Die Workshops stehen dabei unter dem Motto „Hartenholm – Wald, Wiesen, liebenswert“. Um 15 Uhr wird die „KulTour“ dann offiziell eröffnet, und die Werke aus den Workshops werden ebenfalls ausgestellt. Um 16 Uhr wird eine Kunstausstellung mit Werken von ortsansässigen Künstlern in der Mehrzweckhalle und dem Dorfgemeinschaftshaus eröffnet.

Interessant wird es um 17 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. Hier hält Marius Neuhaus einen Fachvortrag zum Leben und Werke des Künstlers Ervin Bossanyi. Bossanyi war ungarisch-britischer Maler und Kunsthandwerker von internationalem Rang, der bis zur Emigration 1934 vor allem in Lübeck und Hamburg, danach in England wirkte. Die Hartenholmer dürfen sich glücklich schätzen, ein Tongemälde dieses international bekannten Künstlers zu besitzen.