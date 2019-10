Norderstedt. Am Sonntag, 27. Oktober, geht um 17 Uhr in der Kapelle des Bestattungsinstituts Pohlmann die Veranstaltungsreihe mit Konzerten von Martina Doehring in die nächste Runde: Achtmal war die Sopranistin in den vergangenen fünf Jahren im Haus an der Ulzburger Straße zu Gast und hatte dafür jedes Mal eine Programmidee im Gepäck, die Form und Funktion des preisgekrönten Saals feiert. Immer wieder anders. Immer wieder neu.

Und so soll es auch in diesem Jahr sein, wenn sie gemeinsam mit ihrem Duopartner Aivars Kalejs am letzten Sonntag im Oktober in Norderstedt ein klingendes Feuerwerk entzündet, für das ihr eine Lebensweisheit Pate steht, die Johann Wolfgang von Goethe berühmt gemacht hat: „Wo viel Licht, ist auch viel Schatten“, wusste nämlich bereits der große Dichterfürst, als er seinem Götz von Berlichingen im gleichnamigen Schauspiel mit diesem Sinnspruch unbekannter Herkunft zur Charakterisierung seines unberechenbaren Sohns ein Zitat in den Mund gelegt hat, das schon bald als geflügeltes Wort einen unaufhaltsamen Siegeszug um die Welt antreten sollte – und das nun Martina Doehring als Metapher für die Polarität des Lebens das Motto für ihr diesjähriges Programm im Hause Pohlmann liefert.

Und so erzählt sie mit diesem Konzert von den Gegensatzpaaren, zwischen denen sich unser Leben in all seinen Facetten bewegt: von Glanz und Elend, von Lachen und Weinen, von Hoffnung und Enttäuschung, Nächstenliebe und Verrat, von Lebenslust und Todesahnung – und endlich auch von dem ewigen Licht, in dessen Schatten wir vielleicht Ruhe finden können nach allem, was uns müde macht.