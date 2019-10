Kisdorf. Der tödliche Verkehrsunfall von Kisdorf, bei dem am Montagmittag eine elf Jahre junge Radfahrerin ums Leben gekommen war (das Abendblatt berichtete), könnte jetzt auch die Landespolitik beschäftigen. Die CDU-Landtagsabgeordnete Katja Rathje-Hoffmann, zu deren Wahlkreis die Gemeinde gehört, will das Gespräch mit Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) suchen.

Es geht um den politisch seit 2014 beschlossenen, aber nicht umgesetzten Umbau der Wesselkreuzung in einen Kreisverkehr. Die Unfallstelle befindet sich in unmittelbarer Nähe, zwischen der Kreuzung und dem Mühlenredder gibt es entlang der Henstedter Straße einen engen Weg, der sowohl von Radfahrern in beiden Richtungen als auch von Fußgängern genutzt wird. Sollte ein Kreisel gebaut werden, wären eine generelle Verbesserung der Verkehrsführung und der Verkehrssicherheit naheliegend.

„Auch angesichts des Unfalls werde ich mit dem Verkehrsminister darüber sprechen, ob die Planung für den Kreisverkehr nicht doch durch das Land erfolgen könnte. Das war schon immer die gewünschte Lösung“, so Rathje-Hoffmann. 2015 hatte das Land zugesagt, das Vorhaben mit 220.000 Euro zu fördern – die restlichen 240.000 Euro hätte der Kreis übernommen. Der zuständige Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr hatte die Maßnahme 2018 auf Eis gelegt und dies mit Personalmangel begründet. Den Vorschlag, dass doch die Gemeinde die Leitung für das Projekt übernehmen könne, wurde von Kisdorf abgelehnt. Auch die Amtsverwaltung ist im Baubereich dünn besetzt – so erklärt sich der Stillstand, der viele Bürger nervt.