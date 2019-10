Norderstedt. Was darf die regionale Wirtschaft in den kommenden Jahren von der europäischen Politik erwarten? Um diese und weitere Fragen geht es im siebten wirtschaftspolitischen Talk „FOKUS Wirtschaft“ der Industrie und Handelskammer zu Lübeck (IHK) am Dienstag, 29. Oktober in Kooperation mit der Entwicklungsgesellschaft Norderstedt (EGNO).

In der Stadac-Niederlassung an der Niendorfer Straße 151 diskutieren der Wirtschaftswissenschaftler und ehemalige Direktor des Hamburgischen Weltwirtschafts-Instituts, Professor Thomas Straubhaar, und IHK-Vicepräses Dr. Arno Probst mit ihren Gästen.

Die Talkgäste sind die Politikerin Delara Burkhardt, Europaabgeordnete, und Stadac-Geschäftsführer Philip Leuchtenberger. In der Talkrunde gibt es einen freien Stuhl, den Schüler und Lehrer besetzen können, um ihre Fragen zu stellen. Nach der etwa einstündigen Diskussion gibt es Zeit zum persönlichen Austausch und Netzwerken. Zu der um 19 Uhr beginnenden Veranstaltung lädt die IHK Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Fachkräfte aus Wirtschaft und Wissenschaft ein.

Talkrunde der IHK und EGNO, Di, 29.10., 19.00, Stadac, Niendorfer Straße 151, Anmeldung erforderlich unter www.ihk-sh.de/fokuswirtschaft.