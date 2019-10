Norderstedt. Lieder, so schön wie der Norden, singt der Shanty-Chor „Alstermöwen“ beim Benefizkonzert „Vun Binnenland un Waterkant“ des Kulturvereins Kohtla-Järve, Johvi und Umgebung am Sonntag, 27. Oktober, 15 Uhr, im Festsaal am Falkenberg am Langenharmer Weg 90. Der Erlös des Konzerts kommt wieder der Suppenküche in Püssi zugute, die der Verein vor 15 Jahren gegründet hat. Star-Gast ist Christa Heise-Batt, Norderstedts Autorin und Spezialistin für die niederdeutsche Sprache. Sie liest eigene Geschichten aus Südamerika und ihrer Heimat Dithmarschen. Hermann Todt moderiert. „Es ist notwendig, dass wir die Suppenküche unterstützen“, sagt Margot Bankonin, Sprecherin des Vereins. Der Verein sammelt auch Spenden für Päckchen zu Weihnachten, Kleidung, Betten, Bettwäsche, Arztbesuche und Medikamente. „Wir möchten auch etwas für die Seele der Menschen tun, indem wir beispielsweise Konzerte ermöglichen“, sagt Margot Bankonin.

Karten zu zehn Euro gibt es im Vorverkauf, unter Telefon 040/522 13 07 und an der Tageskasse.