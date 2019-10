Norderstedt. Feiern, Tanzen, Gutes tun – das war auch das Motto des zweiten Balls „Nacht der Farben“ in der „TriBühne“. 360 Ballgäste erschienen fröhlich gestimmt in Abendkleid, Smoking oder farbiger Anzug-Kombination zu dem Benefizball für das Albertinen-Hospiz Norderstedt. An der Abendkasse gab es auch noch Flanierkarten, doch wer in Jeans und Turnschuhen erschien, musste sich vorher erst einmal festlich kleiden.

Moderator Ulf Ansorge vom Norddeutschen Rundfunk führte gut gelaunt durch das Programm.

Foto: Heike Linde-Lembke

Den Ball ließen sich weder Vertreterinnen und Vertreter der Norderstedter Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft entgehen noch Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder, die in einem weißen Ensemble mit stilisierten, exotischen Blumen erschien. „Zum Ball der Farben sollte es etwas Buntes sein“, sagte Roeder. Bis spät in die Nacht war die Tanzfläche gut gefüllt, und die extra für den Ball zusammengestellte Band „Eleven Colours – elf Musiker – elf Klangfarben“ sorgte für den richtigen Rhythmus, sei es Wiener Walzer oder Tango, Langsamer Walzer oder Foxtrott. Zum Ausklang legte DJ Michael Wittig auf. Durch das Programm führte NDR-Moderator Ulf Ansorge.

Firmen und Privatleute unterstützen das Hospiz

„Ich tanze am liebsten Walzer und Foxtrott“, sagte Jens Gottschalk, Inhaber des gleichnamigen Badeinrichters, der für die Tombola zugunsten des Albertinen-Hospizes einen Gutschein im Wert von 300 Euro spendete. Weitere Gewinne kamen von der „TriBühne“, von Norderstedt Marketing, vom Restaurant Hopfenliebe, Innenausstatter Suhr, dem Herold-Center, dem Hamburg Airport und dem Autohaus Stadac. Insgesamt brachten die Fünf-Euro-Lose 2145 Euro ein. Ein anonymer Spender steckte noch 1000 Euro in die Sammelbüchse, und die Norderstedter Bank toppte das Ergebnis mit 2500 Euro.

Gerald und Sabine Wehder (von links), Marianne und Frank Grammersdorf von der Musiktheater-Akademie der Musikschule genossen den Ball.

Foto: Heike Linde-Lembke

„Wir freuen uns sehr über das Gesamtergebnis von mehr als 5600 Euro“, sagte Rajas Thiele-Stechemesser, Geschäftsführer der „TriBühne“. Das Albertinen-Hospiz ist das erste stationäre Haus dieser Art in Schleswig-Holsteins unter kommunaler und diakonischer Trägerschaft. Es wird im Stadtteil Friedrichsgabe gebaut und soll am 1. Oktober 2020 eröffnet werden. Im Juli 2018 hatten das Albertinen-Diakoniewerk, die Stadt Norderstedt und die Gemeinde Henstedt-Ulzburg zu diesem Zweck eine gemeinnützige Gesellschaft gegründet.

In den Pausen unterhielten die Show-Tänze der Norderstedter Ballettschule Musci, deren Schülerinnen und Schüler die stimmigen Choreographien und Jazztänze anmutig und mit viel Tanzfreude umsetzten. Fasziniert waren die Ballgäste von der Künstlerin Anne Löper. Die Sandmalerin zauberte Bilder aus Sand der Wüste Gobi und erzählte mit ihnen Geschichten rund um das Thema Farbe. Es war ganz still im großen Saal, als sie den Sand auf eine beleuchtete Glasplatte streute und mit ihren Fingern, mit feinen Pinseln und gröberen Quasten, mit Kämmen und Bürsten Bilder malte, die ineinander übergingen, miteinander verschmolzen und so jeweils eine weitere Geschichte erzählten. Aus einem Tisch entstanden ein Segelschiff, eine Burg, ein Frauenporträt, eine Teezeremonie und zum Finale das Ball-Motto mit dem Schriftzug „Hier leuchten die Farben auch nachts“. Ein Projektor sorgte dafür, dass das Publikum das Entstehen der Bilder auf einer Leinwand miterlebte.

Alina Mortens und Marc Aldag aus Hamburg besuchten den Ball zum ersten Mal und waren begeistert.

Foto: Heike Linde-Lembke

„Wir versäumen keinen Ball in der ,TriBühne’“, sagten Ursel Möller – in einem mit Pailletten besticktem blauen Abendkleid – und Jürgen Tiedtke, der ein blaues Jackett gewählt hatte. „Die Musik ist toll, die Dekoration stimmungsvoll, wir kommen zum nächsten Ball bestimmt wieder“, sagten Angelika und Thomas Kiene aus Henstedt-Ulzburg. „Das Programm ist abwechslungsreich, die Musik gut, und die Sandmalerei war der Hammer“, sagten Alina Mortens und Marc Aldag aus Hamburg. Für Marina und Peter Klaphengst waren nur die Tanzeinlagen der Ballettschule Musci zu lang und zu häufig. „Die Tanzunterbrechungen sind zu lang, denn die Musik ist gut, und auch sonst ist alles sehr harmonisch“, sagte das Norderstedter Paar vom Kulturverein Malimu, das bisher keinen Ball in der „TriBühne“ versäumt hat. „Wir haben auch auf dem Kulturball und dem Opernball immer mitgetanzt.“