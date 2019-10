Norderstedt. Er ist „die“ männliche Soul-Stimme Hamburgs: Stefan Gwildis ist ein Künstler, dessen Livekonzerte nachhaltig in Erinnerung bleiben. Von einem musikalischen Ruhestand kann zwar – zur Freude der vielen Fans – keine Rede sein, doch als Gwildis im vergangenen Jahr seinen 60. Geburtstag feierte, war es trotzdem an der Zeit für ein „Best of“-Projekt. Aber eben nicht profan mit aneinandergereihten Songs, sondern auf außergewöhnliche Art und Weise. Am 24. Oktober 2018, also vor fast genau einem Jahr, stand der gefühlvolle Sänger in der Elbphilharmonie auf der Bühne. Und das nicht alleine, sondern mit dem 60-köpfigen Philharmonischen Orchester Kiel. Das spektakuläre, natürlich ausverkaufte Konzert war in dieser Form zwar ein Einzelereignis. Aber Gwildis ist in diesem Jahr mit wechselnder Begleitung auf Deutschland-Tournee. „Das wird die längste und größte Geburtstagsparty meines Lebens“, sagt er, „und ich bringe auch noch Freunde mit“.

Nämlich seine eigene Vierer-Band – und ein Streicher-Quartett. Hierfür wurde aus der Orchester-Vorlage, wie sie in der Elbphilharmonie gespielt wurde, ein Spezialarrangement geschaffen. So werden die größten Hits der Karriere von Stefan Gwildis in neuem Gewand erklingen. Zu hören gibt es kraftvolle Momente und gefühlvolle Passagen.

Für den Hanseaten, der in den 1980er-Jahren als Straßenmusiker unterwegs war und dessen letztes Studioalbum 2015 erschien („Alles dreht sich“), erfüllt sich ein Lebenstraum. „Ich fühle mich als reicher Mann. Meine Zeit als Straßenmusiker, der den Hut herumgereicht hat, später, als ich in kleinen Clubs gespielt habe, die großen Konzerte und jetzt die Krönung – meine Geburtstagstournee. Scheint so, als hätten wir den perfekten Zeitpunkt erreicht, um das Ganze mal mit etwas Zuckerguss zu präsentieren.“

Und das auch in der Norderstedter „TriBühne“. Hier wird Stefan Gwildis am Freitag, 8. November, gastieren. Beginn ist um 20 Uhr. Die Karten kosten je nach Kategorie zwischen 30 und 38 Euro (zuzüglich VVK- und Systemgebühren), sie gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und telefonisch unter 040/30 98 71 23.

