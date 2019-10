Struvenhütten. Jeder Baum ist wichtig, jeder Baum zählt als CO²-Speicher im Sinne des Klimaschutzes. 10.000 Bäume umso mehr. In der Gemeinde Struvenhütten wurde nun die Grundlage für einen ganzen neuen Wald gelegt. Auf einer Fläche der Schleswig-Holsteinischen Landesforsten wurden Eichen, Hainbuchen, Speierlinge, Elsbeeren und dazu 1000 Esskastanien gepflanzt. Bei letzteren Bäumen soll getestet werden, ob sie gut anwachsen – denn sie gelten als widerstandsfähiger bei steigenden Durchschnittstemperaturen. Auch Wildapfelbäume, die vom Aussterben bedroht sind, sollen in Struvenhütten wachsen. Am Waldesrand entstehen zudem Blühpflanzen für Vögel und Bienen.

All das ist zurückzuführen auf eine Initiative des Unternehmens Gollnest & Kiesel aus Güster (Kreis Herzogtum Lauenburg). Der Holzspielwarenhersteller unterstützt die Waldförderung seit 2004. Hierbei wird ein Baum für jedes in Schleswig-Holstein neugeborene Kind gestiftet – bisher sind es fast 400.000. Einmal jährlich findet eine Pflanzaktion statt.

Waldanteil an Landesfläche soll auf zwölf Prozent wachsen

In Struvenhütten halfen die Kinder der Kita Abenteuerland den Forstangestellten unter Leitung des Revierförsters Sebastian Bohne, die Stecklinge einzusetzen. Auch Schleswig-Holsteins Familienminister Heiner Garg (FDP) war vorbeigekommen. „Das ist ein deutliches Zeichen für Nachhaltigkeit, den schonenden Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen und der Schutz der Artenvielfalt sowie ein Beitrag zum Klimaschutz. Das Engagement von Unternehmen wie Gollnest & Kiesel ist vorbildlich und zeigt, dass der nachhaltige Ressourcenumgang eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist“, so Garg. „Wir finden die Aktion vorbildlich. Mittlerweile ist es ja Trend, Bäume anzupflanzen. Wir hoffen, dass er noch lange anhält, und es können ruhig noch mehr mitmachen. Auf weitere 400.000 Bäume.“

Zwölf Prozent der Landesfläche sollen perspektivisch Wald sein, derzeit sind es elf, es fehlen im waldärmsten deutschen Bundesland über 150 Quadratkilometer. „Hier ist auch die Politik gefordert, den Forsten entsprechend Land zur Verfügung zu stellen“, sagte Fritz-Rüdiger Kiesel, einer der Geschäftsführer von Gollnest & Kiesel.

Als Profiteur von Holz als Rohstoff verwies er auf eine besondere Verantwortung. „Und so wollen wir heute wieder Bäume pflanzen. Denn wer von der Natur etwas empfängt, soll ihr auch etwas zurückgeben.“