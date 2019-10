Bad Segeberg. „Man kann sagen, ich habe einen ziemlich steinigen Weg hinter mir“, sagt Julia Bengtson. „Ich wurde vielfach untersucht und lag häufig mit meiner Erkrankung auf dem OP-Tisch. Deshalb bin ich sehr froh, dass ich hier in Segeberg mit der neuesten Technik behandelt werde“, sagt die 30-jährige Altenpflegerin.

Die junge Frau hat eine Odyssee durch verschiedene Krankenhäuser hinter sich. Sie leidet an einer besonders komplizierten Form von Nieren-, beziehungsweise Harnsteinen. Bei Bengtson wachsen sie in wenigen Tagen zahlreich in beiden Nieren nach. Sie leidet unter Harnwegsinfektionen, weil die Bakterien in den Harnsteinen eingeschlossen sind und dabei die Gefahr besteht, dass sie beim Abtragen der Steine zurückbleiben und schmerzhafte Infektionen verursachen. „Gerade in solchen Fällen, wo das Beseitigen der Steine aufwendig ist, braucht der Operateur ein gutes Sichtfeld“, sagt Chefarzt Dr. Rüdiger Gleichmann, Leiter der Klinik für Urologie in der Allgemeinen Klinik. „Das heißt, der Patient wird während der Dauer der Prozedur immer wieder kurzen Röntgenstrahlen ausgesetzt. Und dies sollte natürlich so strahlungsarm geschehen wie irgend möglich.“

Deshalb bietet die Urologie seinen Patienten seit kurzum die angeblich schonenste und qualitativ beste Röntgenanlage, die zur Zeit auf dem Markt sei. Eine viertel Million Euro wurde für das Uroskop der Firma Siemens investiert. Es liefert hochauflösende Bilder des Harntraktes bei verringerter Strahlenexposition für Patient und medizinisches Personal und damit einhergehend reduzierter Untersuchungszeit. Es bietet dem Patienten einen freien Zugang, die Tischhöhe ist komfortabel anpassbar. „Wir sehen Niere, Harnleiter und Blase in einer Aufnahme. Dadurch müssen nicht drei Aufnahmen gemacht werden, bei denen der Patient vermehrter Strahlung ausgesetzt wäre. Außerdem können wir mehrere Bilder nebeneinander begutachten und so besser miteinander vergleichen“, sagt Gleichmann.

Mehr als fünf Prozent der Bevölkerung haben in ihrem Leben mit Harnsteinen zu tun. Julia Bengtson hat noch eine Operation vor sich. Dabei werden die Steine zunächst Stoßwellen zerkleinert, dann unter Röntgendurchleuchtung über den Harnleiter minimalinvasiv entnommen. Diese Kombination bieten in Schleswig-Holstein laut Gleichmann nur eine überschaubare Anzahl von Kliniken. Die junge Frau ist sehr tapfer und schaut nach vorn: „Ich möchte gesund werden und hoffe, dass ich nach der Behandlung einige Zeit von diesen Problemen befreit bin. Dafür will ich einiges tun, was Ernährung und Sport betrifft.“ Die Segeberger Kliniken sind heute das größte private Klinikunternehmen mit Sitz in Schleswig-Holstein. 40.000 Patienten werden jährlich behandelt, 2000 Mitarbeiter beschäftigt. Die Klinik mit 1.000 Betten ist in privater Trägerschaft.