Kaltenkirchen. Der neue Übungsturm der Freiwilligen Feuerwehr Kaltenkirchen auf dem Gelände der Feuerwache in der Süderstraße 4 steht. Am Sonnabend, 26. Oktober, will Bürgermeister Hanno Krause den Turm gemeinsam mit Wehrführer Thomas Schwedas eröffnen. „Es hat lange gedauert, bis wir ein Unternehmen gefunden hatten, das den Übungsturm nach den Vorstellungen und Erfordernissen der Freiwilligen Feuerwehr bauen konnte“, sagt Krause. Ursprünglich sollte der Übungsturm mit der neuen Feuerwache im Herbst 2016 übergeben werden. Die Feuerwehr benötigt ihn dringend, um das Retten aus Gebäuden mit tragbaren Leitern zu üben, das Abseilen und das Anfahren an ein Gebäude mit einem Hubretter. Auch die Höhenretter können sich an dem neuen Turm nun ausprobieren und so ihre vorgeschriebenen Pflichtstunden im Seil nachweisen.

Die Eröffnung ist am Sonnabend für 17.30 Uhr geplant. Mitglieder der Feuerwehr werden dabei durch Vorführungen aufzeigen, welche Vielfalt an Übungen an dem Turm möglich ist. Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kaltenkirchen sind als Zuschauer willkommen. Im anschließenden Programm wird um 18 Uhr das jährliche Laterne-Laufen in Begleitung eines Spielmannszuges gestartet. Parallel werden beim Beisammensein Getränke und Speise zu familienfreundlichen Preisen angeboten.

Turmeröffnung, Sa, 26.10, 17.30, Süderstraße 4, Kaltenkirchen.