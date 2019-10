Norderstedt. Er gilt als einer der besten Vertreter einer jungen Generation des Blues Rock: Krissy Matthews spielt am Sonnabend, 19. Oktober, im Norderstedter Music Star (Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr). Mit dabei hat der 27-Jährige sein neuestes Album „Monster In Me“, das in diesem Jahr auf MIG Music veröffentlicht worden ist. Bei der Produktion der zehn Tracks arbeitete er mit Baard Torstensen (Clawfinger) und Pete Brown (Cream) zusammen.

Auf der Bühne stand Matthews schon im Alter von drei Jahren, seine erste E-Gitarre hatte er als Achtjähriger, der Weg war also vorgezeichnet – die ersten selbst geschriebenen Songs folgten zwei Jahre später.

Markant ist eine harte, laute und schnelle Form des Gitarrenspiels. Dieses kommt frisch und rau, schräg und wild beim Publikum an. Die Inspiration durch Jimi Hendrix, Eric Clapton oder Rory Gallagher ist nicht von der Hand zu weisen. Matthews’s musikalisches Spektrum reicht hierbei von Mississippi-Blues bis zu einem funkgeladenen Boogie.

Im Repertoire hat Krissy Matthews auch Klassiker wie „Voodoo Child“ (Jimi Hendrix) oder „Killing Floor“ (Howlin’ Wolf), im Mittelpunkt stehen aber die Eigenkompositionen. Der britisch-norwegische Künstler, der auch Lead-Gitarrist der Hamburg City Blues Band ist, wird auf der Bühne von seinem Vater Keith am Bass und von Schlagzeuger Chris Sharley unterstützt. Mehr braucht es nicht für eine Show voller Energie.

Krissy Matthews im Music Star, Marktplatz 11, Norderstedt, Sonnabend, 19. Oktober, Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr, Eintritt frei.