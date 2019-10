Henstedt-Ulzburg. Was hat die Gemeinde Henstedt-Ulzburg älteren Menschen zu bieten, was wünschen diese, welche Firmen und Dienstleister gibt es im Ort? Darum geht es am Sonnabend, 19. Oktober, bei der Seniorenmesse im Bürgerhaus (Beckersbergstraße 34, Eintritt Frei). Die Veranstaltung, die von 10 bis 16 Uhr stattfindet, wird vom örtlichen Seniorenbeirat organisiert.

Die Messe wird um 10 Uhr von Bürgermeister Stefan Bauer eröffnet. Anschließend spricht um 10.30 Uhr Dr. Martin Fürst von MedBaltic aus Neumünster über Schultererkrankungen und Therapien. Um 11.45 Uhr informiert Michael Ritt vom DRK über Hausnotrufe, um 14.30 Uhr das Auric Hör- und Tinnitus-Zentrum aus Norderstedt über Hörgeräte. Die Diakonie Altholstein stellt um 15.15 Uhr ihr Projekt „Quartiershaus Kreuzkirche“ vor. Ebenso vor Ort sind die Landespolizei und die Sicherheitsberater des Seniorenbeirates sowie der Sicherheitsdienst Mebo. Weitere Themen der über 20 Aussteller sind Wohnen, Pflege und Betreuung, ambulante Pflegedienste, Versicherungen, Apotheken, E-Bikes und Therapieräder. Ab 16.15 Uhr gibt es einen fröhlichen Ausklang mit dem Musiker Holger Steenbock und dem DRK-Sketchteam „Die Spätzünder“.

