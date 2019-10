Norderstedt. Es geschah im letzten Jahr des vorigen Jahrtausends. An einem Freitag im Februar. 17 Männer trafen sich um 18 Uhr. An einem Herd. Sie alle wollten nur eines: Kochen. Ohne Frauen. Völlig angstfrei. Schließlich hatten sie ihren Pastor dabei. Sie waren zwischen 40 und weit über 70 Jahre alt. Vicelins damaliger Pastor Michael Schirmer hatte die Idee für die Kochgruppe „Männer! Völlig angstfrei an den Herd“. Am Sonnabend, 19. Oktober, feiern die Männer ihren 20. Koch-Geburtstag mit dem kulinarischen Benefizkonzert „Klangvoll schlemmen“ zugunsten des Kinderdorfes in der indischen Partnergemeinde Dewi Saraswati. Einige Plätze sind noch frei.

„Wir haben uns eine Männerwelt erobert“, sagt Ulrich Weitz, der die Kochgruppe mit Michael Schirmer, Uwe Büth, Hans-Peter Eckenberger und Jörg Stäcker vor 20 Jahren gründete. Doch die Männer tummeln sich nicht nur selbstvergessen beim Wein zwischen Artischocken und Zwiebeln am Herd. Sie legen auch immer wieder neue Projekte für die Gemeinde auf, beispielsweise die „Himmlische Wurstbude“, die das Catering für die Gemeinde durchführt. Die Vicelin-Männerkochgruppe hat keinen Mangel an festlichen Koch-Anlässen: Advent, Gala im Februar, Ostern bis zum Sommerfest der Kindertagesstätte. Und natürlich die Feste, die zwischendurch anfallen. Ihren zehnten Geburtstag beispielsweise. Der weiße Eisschwan der kochenden Männer ist legendär.

Fürs männliche Wohl stehen aber auch kleine, interne Reisen auf der Rezeptliste. „Dann pflegen wir unser Zusammengehörigkeitsgefühl, schnippeln Gemüse, grillen am offenen Feuer, auch, wenn es regnet und stürmt“, sagt Weitz. „Ich koche gern, ich lerne neue Gerichte kennen, an die ich mich allein nie trauen würde“, sagt Hans-Jürgen Neumann. „Ich möchte lernen, und es bringt mir ein großes Vergnügen, in dieser Männerrunde zu kochen“, sagt Neumann weiter. „Ich mariniere und grille gern Fisch“, sagt Reinhard Wojczewski, der aus seinem eigenen Weinberg an Hamburgs Stintfang über der Elbe seinen eigenen Wein in der Runde kredenzt. „Ich will mich mit Spaß und Freude in diese Gemeinde einbringen, und die Kochrunde gehört dazu“, sagt Fred Töppner. Seit 15 Jahren ist Hardy Brunner dabei, der einst ein Obst- und Gemüsefachgeschäft am Ochsenzoll hatte: „Ich mache natürlich gern etwas mit Gemüse.“

Benefizkonzert „Klangvoll schlemmen – 20 Jahre Männer! Völlig angstfrei am Herd“, Sonnabend, 19. Oktober, 18 Uhr, Vicelin-Schalom-Kirche, Immenhorst 3. Serviert werden sieben Gänge aus sieben Ländern mit der jeweiligen Musik. Den Auftakt spielt das Klezmer-Duo Faltenreich. Menü-Konzert-Karten zu 44,44 Euro gibt es unter Telefon 0172/233 30 37 oder unter thomas.kirsch@emailn.de per E-Mail.