Bad Segeberg. Bei seinem weiteren Kontakt mit der Justiz ließ sich ein 38 Jahre alter Spielhallenbetreiber vor dem Amtsgericht Segeberg gleich von zwei Verteidigern flankieren. War es bei einem früheren Prozess vor dem Landgericht Kiel um Verstöße gegen das Rauchverbot gegangen, ging es diesmal um die unerlaubte Veranstaltung eines Glückspiels.

Es geht nicht ums Gewinnen von Geld, sondern um Spaß

Die Anklage beschuldigte den Spielhallenbetreiber, in seiner Spielothek in Wahlstedt zwei Automaten illegal betrieben zu haben. Ihnen fehlte das Prüfsiegel der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. Damit waren sie nicht für den deutschen Mark zugelassen. Über seine Anwälte ließ der Angeklagte erklären, dass die angeblich illegalen Automaten „reine Spaßgeräte“ gewesen seien, bei denen es nicht ums Geldgewinnen, sondern ausschließlich um die Freude am Spiel gegangen sei.

Der Bundesverband der Automatenaufsteller war durch einen anonymen Hinweis auf sein vermeintlich „schwarzes Schaf“ aufmerksam geworden. Im Auftrag des Fachverbands hatte ein 64-jähriger pensionierter Kriminalbeamter die beiden Apparate entdeckt.

„Beiden Automaten fehlten jeweils die Zulassungsnummer und die TÜV-Plakette“, sagte der Zeuge aus. Durch eigenes Ausprobieren habe er festgestellt, dass die Apparate entgegen der Behauptung des Angeklagten keine reinen Spaßautomaten sondern „echte Geldspielmaschinen“ waren.

Ein weiterer Zeuge arbeitet nach eigenem Bekunden seit drei Jahrzehnten in der Spielhallenbranche. Der angestellte Betriebsleiter habe bei vier Besuchen in zwei Jahren festgestellt, dass zwei Apparate nur für italienische Casinos und nicht für den deutschen Markt zugelassen waren.

Auch habe der Hinweis auf die fehlende Gewinnmöglichkeit gefehlt. Stattdessen habe es einen Knopf mit der Aufschrift „Pay Out“ gegeben. Den habe er auch selbst gedrückt – mit unerwartetem Erfolg. „Ich habe 100 Euro investiert und 400 Euro Gewinn kassiert“, berichtete der 52-Jährige im Zeugenstand.

Als der Knopf plötzlich nicht mehr dagewesen sei, habe ihm eine Mitarbeiterin den Gewinn mittels eines Spezialschlüssels ausgezahlt. Seine Besuche habe er mit einer Handykamera dokumentiert.

Sachverhalt war nicht eindeutig festzustellen

Es kam die Stunde der Verteidiger. Sie erinnerten an die Auftritte der gleichen Zeugen beim Rauchverbots-Prozess vor dem Landgericht Kiel. Damals hätten die Zeugen etwas anderes erklärt. Deren heutige Aussagen werteten die Anwälte deshalb als so widersprüchlich, dass ihrer Meinung nach kein eindeutiger Sachverhalt feststellbar sei. Zudem hätte der Betriebsleiter als Konkurrent aus derselben Branche sogar „Belastungstendenzen“.

Im Auftrag ihres konsequent schweigenden Mandanten schlugen die Verteidiger vor, das Verfahren gegen Zahlung einer Geldbuße in Höhe von 1500 Euro an eine soziale Einrichtung einzustellen. Gericht und Staatsanwaltschaft akzeptierten den Vorschlag.