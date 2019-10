Norderstedt. Er hat bereits mit allen Blues-Größen wie Son House, Muddy Waters oder Howlin‘ Wolfe auf der Bühne gestanden. Wie John Lee Hooker lebte Morgan Davis viele Jahre in Detroit, Michigan. Jetzt trat der inzwischen 71 Jahre alte Blues-Gitarrist im Music Star am Harksheider Markt auf. Zum ersten Mal. Dabei liebe er die kleinen Clubs. „Ich spiele lieber in Postfeld und Emmendingen als in Kiel oder Freiburg“, erzählt der schmächtige, kleine Mann mit dem markanten Schnurrbart und der rauchigen Stimme, wie sie jeden gute Bluessänger auszeichnet.

„Man muss den Blues fühlen.“ Das gelinge besser, wenn er dichter dran am Publikum sei wie jetzt in Norderstedt, sagt Davis in der Konzertpause. Seine Auftritte sind Sternstunden für alle Blues-Fans, die die Ursprünge und historische Entwicklung dieses Genres aus authentischem Munde hören wollen. Davis erklärt die Songs und Hintergründe der Aufnahmen, die mit „Stagger Lee“ sogar 100 Jahre zurückreichen.

Fast jede Bluesband hat diesen Song über einen Zuhälter und Mörder aus St. Louis in ihrem Programm. Eigentlich wollte er an diesem Abend zusammen mit der jungen Bluessängerin Cécile Doo-Kingue im Norderstedter Kulturwerk als kanadisches Power-Doppelpack aufgetreten sein. „Cécile hatte sich das gewünscht“, erklärt Veranstalter Wolfgang Sedlatschek. Doch dann musste sie plötzlich absagen. Das Konzert wurde kurzerhand in den kleineren Music-Star verlegt, wo Davis seine Premiere vor etwa 80 aufmerksamen Zuhörern hatte.

Nach gut zwei Stunden bester Unterhaltung, die die ganze Bandbreite seines Könnens und die Leidenschaft für den Blues mit eigenen Stücken und denen der großen Altmeister unter Beweis stellten, schickte der aufgeräumte Mann mit dem schicken schwarzen Hemd und roter Krawatte sein Publikum zufrieden nach Hause. In Norderstedt startete Davis seine Tour, die ihn vier Wochen durch 14 kleinere Städte in Deutschland und die Schweiz führen wird.

„Ich mag das deutsche Essen“, sagt Davis. Spargel, Schinken und Spätzle hätten es ihm angetan. Und am Ende der Tour führen er und seine Frau fünf Tage nach Paris. „Da waren wir beide noch nie.“ In Norderstedt hat der Blues-Liebhaber neue Freunde gewonnen.