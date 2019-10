Henstedt-Ulzburg. Noch blicken die Anwohner der Straße Am Trotz in Henstedt-Ulzburg aus ihren Gärten auf eine Wiese, auf Grünland, die Sicht ist frei. Doch mittelfristig soll die Szenerie hier, direkt südlich der freiwilligen Feuerwehr, eine ganz andere werden. Mit mehreren Dutzend Wohneinheiten in neuen Doppel- und Mehrfamilienhäusern, und damit einem „Lückenschluss“ zum westlichen Wohngebiet am Groß-Sabiner-Ring. Und: einer „Querspange“, also einer Verbindung von der Maurepasstraße zur Norderstedter Straße. Der Planungs- und Bauausschuss soll sich auf seiner Sitzung am 11. November hiermit beschäftigen. Das Vorhaben wird indes schon jetzt kontrovers diskutiert.

Zunächst einmal: Dass hier irgendwann einmal gebaut werden würde, war immer klar. Es brauchte allerdings den Rückbau der alten 220-Kilovolt-Stromtrasse, damit die Flächen verfügbar sein konnten. Neben der Wohnungsgesellschaft Manke ist hier ein zweiter Investor (Budding) präsent. Sie wollen eine Änderung des Bebauungsplans 38 („Trotz“). Und grundsätzlich hat die Politik gegen eine Entwicklung des Areals auch nichts einzuwenden.

BfB, CDU und FDP haben die Mehrheit

Doch im Detail steckt der Konflikt. So brachte die BfB im Frühjahr einen Änderungsantrag ein, dem sich mittlerweile CDU und FDP angeschlossen haben. Diese drei Fraktionen haben eine Mehrheit von einer Stimme. Zur Verkehrserschließung soll eine große Lösung her – besagte „Querspange“. Die Verwaltung soll in zwei Bauabschnitten den Trassenverlauf planen, dazu Verkaufsgespräche mit den Grundeigentümern im südlichen Bereich führen. Dazu müsste die Straße mit dem durch die Metropolregion geplanten Radschnellweg Bad Bramstedt-Norderstedt gekoppelt werden, was den benötigten Korridor verbreitert. Ebenso sollen Manke und Budding einen Teil ihrer Flächen für die Straße per städtebaulichem Vertrag kostenlos zur Verfügung stellen. An beiden Endpunkten könnten Kreisverkehre entstehen.

All das könnte, darauf setzen einige Kommunalpolitiker, eine Entlastung des Ortsteils Henstedt bringen und möglicherweise auch der Hamburger Straße. „Wir haben überlegt, wie man das Baugebiet erschließt“, sagt Klaus-Peter Eberhard, Fraktionsvorsitzender der FDP. „Entweder über die vorhandene Straße Am Trotz – oder wir denken einmal ganz anders.“

Die direkten Anwohner sehen das sehr kritisch. Jan Burmester, der mit seiner Familie seit Ende 2015 hier wohnt, hat sich mit weiteren Nachbarn zusammengeschlossen, sie sprechen mit der Politik. „Wir versuchen, Einfluss zu nehmen“, sagt er. Burmester sieht zwei Probleme. Einerseits das Ausmaß der Bebauung mit Mehrfamilienhäusern, wofür der B-Plan geändert werden soll. „Aus meiner Sicht ist es schwierig, den Verkehr über den Trotz abzuwickeln. Wir sind für eine kleine Bebauung, wie es der B-Plan jetzt hergibt. Es geht auch um Gebäudehöhen, dann bleibt es vom Stadtbild homogen.“

Anwohner Am Trotz wollen eine geringere Bebauung

Eine neue Verbindungsstraße hätte, so Burmester, negative Folgen. „Es würde mehr Nord-Süd-Pendlerverkehr von der Hamburger Straße auf diese Straße geleitet. Der führt dann weiter über den Rhen.“ Zudem befürchtet er: Die Flächen entlang der „Querspange“ würden früher oder später ebenso Bauland.

Die Anwohner haben kürzlich mehrere Hundert Unterschriften gesammelt, um ihren Standpunkt zu untermauern. Online läuft derzeit ebenso eine Petition auf der Plattform „change.org“. Initiiert hat diese Kaatje Dürrfeld, die auch „Parents for Future“ und „Fridays for Future“ in Henstedt-Ulzburg mitorganisiert. Rund 400 Personen haben hier bereits unterzeichnet. „Der ortstypische Charakter von Henstedt-Ulzburg wird durch diese Straße weiter zerstört“, schreibt Dürrfeld über das Straßenprojekt. Naturschutz werde außer Acht gelassen, Biotope und Wanderwege zerstört. Vielmehr müsse zur Entlastung der öffentliche Nahverkehr „kostenfrei und attraktiv“ ausgebaut werden.

Karin Honerlah, Fraktionschefin der WHU, kündigt ihr Veto bereits an. „Der Grünzug soll erhalten bleiben.“ Sie verweist auf das Verkehrsstrukturgutachten. „Wenn eine Querspange deutliche Entlastung brächte, hätten wir sie darin aufgenommen. Mehr Straßen bringen mehr Verkehr, das ist eine einfache Regel.“ Auch die SPD lehnt das Vorhaben in seiner jetzigen Form ab. „Dort gibt es einen erheblichen Grünbereich. Es ist eine Verschiebung der Belastung durch die Verkehrsströme“, sagt der Fraktionsvorsitzende Horst Ostwald. Er spricht sogar von „Unsinn“, den CDU, BfB und FDP vorhätten. Sowieso sei es fraglich, ob alle Grundeigentümer zu einem Verkauf bereit seien.

Und Kurt Göttsch von den Grünen, der mit den Anwohnern um Jan Burmester in Kontakt steht, schließt sich dem an. Er ist auch gegen eine mehrgeschossige Bebauung. Die Struktur solle so bleiben, „wie sie ist“. Dazu gebe es ja einen Arbeitskreis für ein regionales Verkehrskonzept. „Ich denke, dass dort das Thema einer Ostumgehung von Henstedt-Ulzburg aufploppen wird. Wenn eine Umgehung Sinn macht, dann diese.“