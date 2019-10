Norderstedt. Die Picknick-Konzerte in der Scheune auf dem Hof der Familie Pein in Glashütte sind in Norderstedt so beliebt, dass die Veranstalter, die Kulturstiftung Norderstedt, der Fachbereich Kultur und Museum der Stadt Norderstedt sowie die Künstlerin Sonja Lampen, sich vor Kartenanfragen kaum retten können. Offenbar ist die atmosphärische Kombination aus rustikalem Ackergerät und filigranem Musikinstrumentarium unschlagbar. Zum sechsten Mal wird es die Picknick-Konzerte im kommenden Jahr geben. Doch wer dabei sein will, sollte sich jetzt schon um die Karten bemühen. Der Vorverkauf hat begonnen.

Weil die Konzertreihe so erfolgreich ist, hat sich die Kulturstiftung entschlossen, 2020 drei Konzerte anzubieten, und zwar am Freitag, 21. August, und Sonnabend, 22. August, jeweils um 19 Uhr, sowie Sonntag, 23. August, um 12 Uhr.

Im kommenden Jahr steht das Picknick-Konzert unter dem Motto „Rock/Pop trifft Klassik“. Das Symphonieorchester Norderstedt unter der Leitung von Frank Engelke wird in der Peinschen Scheune auf den britischen Singer-Songwriter Julian Dawson treffen.

Blues, Folk, Country, Rock – Julian Dawsons Songwriter-Kunst hat viele musikalische Wurzeln. Er arbeitete mit Musikern wie Little Feat, Can, Plainsong, Lucinda Williams, Richard Thompson, BAP und Gerry Rafferty. Er veröffentlichte in mehr als 40 Jahren gut zwanzig Alben und spielte auf zahlreichen Platten seiner Kollegen mit. Er tourt Jahr für Jahr durch Europa und Nordamerika, schaffte es bis in die Single-Charts und hat außerdem zwei Bücher geschrieben.

Wie immer sitzen die Besucher bei den drei Picknick-Konzerten an Tischen und können mitgebrachte Speisen und Getränke verzehren. Frisches Bier vom Fass kann vor Ort erworben werden.

Picknick-Konzerte, 21/22./23.8.2020, Hof Pein, Hummelsbütteler Steindamm 109, Karten 10 Euro an allen Vorverkaufsstellen. Der Erlös kommt der Kulturstiftung zugute.