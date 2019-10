Erntedankumzug in Norderstedt

Norderstedt. Das 36. Erntedankfest wird am Sonntag in Norderstedt gefeiert. Um 10 Uhr beginnen die Feierlichkeiten mit einem Gottesdienst in der Paul-Gerhardt-Kirche. Von 9.30 Uhr an stimmen die Mitglieder der Bigband der Freiwilligen Feuerwehr Garstedt mit Chorälen vor der Kirche auf den Gottesdienst musikalisch ein. Die Predigt hält Pastorin Carolin Paap.

Zur gleichen Zeit macht sich der Umzug der bunt geschmückten Erntewagen vom Kulturwerk am See, musikalisch begleitet vom Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Glashütte, auf den Weg zur Paul-Gerhardt-Kirche. Der Zug fährt über die Stormarnstraße, den Stonsdorfer Weg, den Exerzierplatz, Fadens Tannen, Deckerberg, den Buchenweg und das Alte Buckhörner Moor zur Kirche. Im Anschluss an den Gottesdienst geht es gegen 11 Uhr mit der Erntekrone über die Heidbergstraße zum Norderstedter Rathaus.

In der Rathauspassage singen von 11 Uhr an der Frauenchor Norderstedt und der Chor „De Steertpogg-Sängers“. Nach dem Eintreffen der Erntekrone sprechen Stadtpräsidentin Kathrin Oehme und Kathrin Rehders vom Ortsbauernverband, ehe die Krone in der Rathauspassage aufgezogen wird. Im Anschluss kann auf dem Rathausmarkt gefeiert werden. Für das leibliche Wohl sorgen die Mehrzwecksäle Norderstedt und der Verein „Eine Welt für Alle“.

Plattdeutscher Gottesdienst: Wer Erntedank plattdeutsch erleben will, der geht am Sonntag um 10 Uhr in die Thomaskirche. Dort wird der Gottesdienst in plattdeutscher Sprache gehalten. Pastor Cord Denker aus Bargteheide gestaltet den Morgen gemeinsam mit der Plattdeutsch-Expertin Christa Heise-Batt.

Die Kantorei der Thomaskirche unter der Leitung von Jessica Steinau wird den Gottesdienst musikalisch gestalten. Im Anschluss lädt die Gemeinde zu einem Erntedank-Imbiss ein.

Erntedank in Nahe: Der Landfrauenverein Nahe und Umgebung feiert am Sonntag von 10.30 Uhr an in der Auferstehungskirche in Nahe ein Erntedankfest. Der Tag startet mit einem Dankesgottesdienst mit den Naher Chören. Im Anschluss gibt es Rübenmus, Kuchen und Torten. Dazu sind Auftritte der Line Dancer „Wild Boots“ der Landfrauen, der Bläsergruppe und der Kindergartenkinder geplant. Dazu gibt es Kunsthandwerk, Karten und Schmuck. Auf die Kinder warten diverse Spiele.

Um 15 Uhr ist ein Auftritt der Singer-Songwriterin Amelie Ricas aus Hamburg in der Kirche geplant. „Piano Poesie“ ist der Titel ihres Programms. Mit viel Gefühl in den Tasten und in ihrer Stimme lädt sie ihre Zuhörer auf eine Reise zwischen Leichtigkeit und Melancholie ein. Der Eintritt zum Konzert ist frei, um eine Spende wird gebeten.