Kreis Segeberg. Schon wieder eine Baustelle? Mancher Autofahrer auf der Autobahn 7 blickt erstaunt auf die Baustellenfahrzeuge oder rätselt über die Sperrungen einzelner Spuren zwischen dem Bordesholmer Dreieck und der Hamburger Landesgrenze.

Vor gerade mal zehn Monaten wurden nach vier Jahren Bauzeit die Arbeiten für den sechsspurigen Ausbau beendet und jetzt wird erneut dort gearbeitet. „Das war so geplant“, sagt Paul Distler, Projektleiter bei der staatlichen Straßenbaugesellschaft Deges. Jetzt werden Fernmeldekabel für die Notrufsäulen verlegt. Eine Arbeit, die während des Ausbaus nicht möglich gewesen wäre, sagt Distler.

In den vergangenen Monaten haben sich die Bauarbeiter von Norden nach Süden vorgearbeitet, sind jetzt im Bereich Bad Bramstedt angekommen und werden das Projekt zum Ende des Jahres an der Landesgrenze beenden. Zeitweise muss der rechte Fahrstreifen gesperrt werden, doch Distler und seine Kollegen versuchen, die Behinderungen so gering wie möglich zu halten. Sie arbeiten nur außerhalb der Rushhour. Zunächst waren die Projektplaner von bis zu 100 Fahrbahnsperrungen ausgegangen, bislang waren jedoch nur 15 erforderlich. „In keinem Fall ist ein Stau entstanden“, sagt Distler stolz. Während der sechsspurige Ausbau Aufgabe des privaten Betreibers Via Solutions war, ist der Betrieb der Fernmeldeanlage Sache des Bundes. Das Gesetz schreibt den Betrieb von Notrufsäulen vor, die an sichere Kabelleitungen angeschlossen werden. Bislang standen an der ausgebauten Autobahn provisorische Säulen, die übers Handynetz funktionierten. Ein System mit Schwächen, wie sich gezeigt hat. Melden beispielsweise viele Autofahrer per Handy einen Unfall, kann die Säule versagen.

Außerdem laufen über die neuen Kabel künftig die Informationen für Digitaltafeln für die Verkehrssteuerung. Darauf sind zum Beispiel Hinweise auf Staus oder Sperrungen zu lesen sowie die Informationen für Autofahrer, die auf die neuen Tunnel im Hamburger Norden zufahren. „Unser Ziel ist die intelligente Autobahn“, sagt Distler. Die Kabel sollen dafür zuverlässig die Informationen liefern. Die Gesamtkosten liegen bei vier Millionen Euro.