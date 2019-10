Norderstedt. Die erste Schule in Norderstedt ist digitalisiert. Die Grundschule Heidberg hat in allen Unterrichtsräumen Wlan-Zugänge und 32 Convertible Notebooks – eine Mischung aus klassischem Notebook und Tablet. Und die Stadt gibt weiter Gas, um den Unterricht an allen 21 Schulen im Stadtgebiet zu modernisieren. Dabei hilft der Digitalpakt des Bundes: Fünf Milliarden Euro investiert die Bundesregierung in den nächsten fünf Jahren in den digitalen Ausbau der Schulen.

Die Länder verteilen das Geld weiter an Kreise, Städte und Gemeinden, der Verteilschlüssel orientiert sich an den Schülerzahlen. In den Kreis Segeberg fließen 12,7 Millionen Euro, davon bekommen Norderstedt 2,935 Millionen, die Stadt Kaltenkirchen knapp 590.000 Euro und der Schulverband Kaltenkirchen gut 563.000 Euro, Henstedt-Ulzburg 1,124 Millionen, die Stadt Bad Bramstedt 286.000 und der Schulverband 682.000 Euro (siehe Artikel rechts).

In Norderstedt und in den anderen Städten und Gemeinden wird das Geld vorrangig ausgegeben, um die Schulen mit kabellosen Internet-Zugängen auszustatten. Wilhelm.tel schafft die Zugangspunkte in den Norderstedter Unterrichtsräumen, eine Mammutaufgabe: „Wir haben in Norderstedt mehr als 800 Räume, auch Fach- und Differenzierungsräume bekommen Wlan“, sagt Tanja Jeschke, IT-Koordinatorin für die Schulen in der Stadtverwaltung.

Digitale Recherche: Die Lehrerinnen Melanie Laubach (links) und Gotje Köhler arbeiten mit den Grundschülern.

Foto: Michael Schick

In den Herbstferien werden die nächsten der fünf Modellschulen digitalisiert: Die Grundschulen Immenhorst und Gottfried-Keller-Straße, das Gymnasium Harksheide sowie die Gemeinschaftsschulen Harksheide und Willy Brandt. Bis Ende nächsten Jahres sollen alle Norderstedter Schulen Wlan haben. Verlegt werden Duplex-Leitungen, so dass zusätzlich Filme mit hoher Auflösung gezeigt oder Kameras eingestöpselt werden können, die viel Power brauchen. Für den Wlan-Aufbau kalkuliert Norbert Weißenfels, IT-Chef im Rathaus, rund 1,3 Millionen Euro.

Die restliche Fördersumme wird die Stadt in die Präsentationstechnik investieren. Die Verwaltung favorisiert eine Leinwand mit Beamer, will aber auch interaktive Touchscreens testen. „Die eher klassische Leinwand kann von jedem Schüler und dem Lehrer bespielt werden. Und die Lehrer müssen nicht mit dem Rücken zu den Schülern arbeiten, sondern haben sie im Blick“, sagt Tanja Jeschke.

Ende 2021 soll die digitale Infrastruktur in den Norderstedter Schulen stehen, wobei die Städte und Kommunen nicht nur auf den Fördertopf des Bundes zurückgreifen können: „Jede Kommune muss zusätzlich einen Eigenanteil von 15 Prozent der Fördersumme aufbringen“, sagt Weißenfels. Das Geld wird für den Kauf von Tablets ausgegeben: „Natürlich werden wir nicht jedem der knapp 7900 Schüler ein Gerät zur Verfügung stellen können, wir werden pro Schule eine begrenzte Zahl an Klassensätzen anschaffen“, sagt Weißenfels.

„Kein Geld ohne Konzept“, hatte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) gesagt – es geht darum, Technik mit Pädagogik zu verknüpfen. Die Schulen, die Fördergeld haben wollen, müssen erläutern, wie sie digitalen Unterricht gestalten wollen. „Das ist eine Super-Ergänzung für uns. Die Schüler können schnell und aktuell recherchieren, müssen nicht Bücher ausleihen, die gerade vergriffen sind“, sagt Melanie Laubach, stellvertretende Direktorin der Heidbergschule, die zusammen mit ihrer Kollegin Gotje Köhler das Medienkonzept erarbeitet hat. Die Technik helfe, die Vermittlung zu differenzieren. So könnten Schüler an einer Notebook-Station Zusatzaufgaben bearbeiten. Basis bleibe aber der klassische Unterricht mit Mensch und Tafel.

In Henstedt-Ulzburg ist der digitale Zustand an den einzelnen Schulen sehr unterschiedlich. „Jetzt geht es darum, den angestrebten Standard festzulegen. Dazu erarbeitet die Gemeinde gerade ein Medienentwicklungskonzept“, sagt Malte Pohlmann, Sprecher der Gemeindeverwaltung. Zunächst sollen alle Schulen eine moderne Serverlösung bekommen. Die weiteren Schritte: An allen Schulen wird eine Cloud zum Speichern und Abrufen von Dokumenten im Unterricht eingerichtet, Wlan wird aufgebaut, die Räume werden mit Präsentationssystemen ausgestattet. Das Geld aus dem Digitalpakt sei eine Anschubfinanzierung, die hohe Folgekosten mit sich bringen werde.

Auch in Kaltenkirchen sollen alle Schulen Wlan und Präsentationstechnik bekommen. Sollten dann noch Fördermittel vorhanden sein, will die Stadt davon mobile Endgeräte anschaffen. Dafür dürften aber maximal 20 Prozent der gesamten Investitionssumme ausgegeben werden. Die Stadt geht davon aus, dass sie nochmal etwa die gleiche Summe wie die Fördermittel ausgeben muss, um die sechs Schulen der Stadt und des Schulverbands komplett zu digitalisieren.

In Bad Bramstedt steht zunächst die Bestandsaufnahme an. „Wir wollen in Absprache mit den Schulen ermitteln, wie der Bedarf im einzelnen aussieht und die digitale Infrastruktur dann entsprechend aufbauen“, sagt Jörg Kamensky, Leiter des Bürgeramtes.