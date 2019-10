Norderstedt. Der Nürnberger Projektentwickler und Bauträger Project Immobilien baut an der Segeberger Chaussee 126 drei Wohnhäuser mit 50 Eigentumswohnungen.

Auf dem 3000 Quadratmeter großen Grundstück in Nachbarschaft zum Herza-Schokoladenwerk der Stern-Wywiol Gruppe werden drei Mehrfamilienhäuser in energieeffizienter KfW-55-Bauweise entstehen. Geplant sind helle Fassaden und ortstypische Klinkerelemente im Erdgeschoss, teilt Project Immobilien mit. Die Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen mit Garten, Balkon, Loggia oder Dachterrasse verteilen sich auf vier Geschosse plus Staffelgeschoss. Die Größe der Wohnungen liegt zwischen 45 und 105 Quadratmetern. Neben den Wohneinheiten umfasst das Neubauvorhaben zusätzlich Fahrradstellplätze, Tiefgarage, Personenaufzüge, eine Gartenanlage und Spielflächen für Kinder. Der Bau der Mehrfamilienhäuser beginnt voraussichtlich im ersten Quartal 2020. Das Projekt ist unter dem Namen „NORDER living“ bereits in der Vermarktung. Die günstigsten Wohnungen in dem Komplex kosten 182.000 Euro und haben zwei Zimmer mit 45 Quadratmetern Wohnfläche im Erdgeschoss. Zwei Zimmer mit 62 Quadratmetern im 3. Obergeschoss schlagen mit 332.000 Euro zu Buche. Drei-Zimmer-Wohnungen liegen zwischen 369.000 und 521.000 Euro, bei vier Zimmern liegt der Preis zwischen 499.000 und 549.000 Euro. An der Aspelohe hat der Projektentwickler 105 Eigentumswohnungen und Reihenhäuser im Verkauf. An der Aspelohe 21 befindet sich auch das Info-Center für „NORDER living“.