Großenaspe-Eekholt . Wie war es denn damals, als die Menschen ohne die heutige Technik mit der Hand arbeiteten, die echte Handarbeit einen großen Wert hatte und ein Handwerker, der sein Handwerk verstand, ein hohes Ansehen genoss? Einen Ausflug in die Handwerkskunst von damals kann man am Wochenende im Wildpark Eekholt machen.

Denn auch heute gibt es begabte Handwerker, die sich mit Begeisterung wieder mit den alten, bewährten Techniken befassen, um das, was heute nur als Überlieferung oder in Büchern zu finden ist, mit Leben zu füllen. „Unser Anliegen ist es, an diesem Wochenende die schon teilweise vergessenen und nun wieder aktivierten Handwerke vorzustellen, das Engagement für den Fortbestand der Handwerkskunst mit den Akteuren zu teilen, sich zu informieren und vielleicht auch inspirieren zu lassen, um sich selbst einem alten Handwerk zu widmen“, sagt Tierpark-Leiter Wolf von Schenck. Die verschiedenen Handwerker werden nicht nur zeigen, was sie alles herstellen. Auch die Demonstration steht im Fokus. So wird ein Bogner einen Bogen bauen, ausschließlich mit Handwerkszeug ohne jedes technische Hilfsmittel, ein Grünholzdrechsler arbeitet an seinem historischen Gerät, der Besenbinder ist dabei und die Eekholter Imker zeigen im Bienenhaus ihr Handwerk.

Die Besucher können den Akteuren bei der Arbeit direkt über die Schulter schauen und ihre eigenen Fertigkeiten ausprobieren. Am Sonntag, 6. Oktober, werden für die Kinder zusätzlich Geschichten am Lagerfeuer erzählt. Und natürlich kann man die Eekholter Wildtiere besuchen.

Handwerkskunst im Wildpark Eekholt, Sa+So, 5./6.10., 11.00, Eintritt 10/8,50 Euro.