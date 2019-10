Tangstedt. Die Gemeindepolitik ist von einem Konsens zur Entwicklung des Tangstedter Ortskerns weit entfernt. Das hat sich bei der Diskussion und letztlich auch dem Votum zum weiteren Vorgehen bezüglich der Fläche rund um das Rathaus gezeigt. Im Mittelpunkt der Diskussion steht das leerstehende Mühlengebäude – Bürger hatten 1008 Unterschriften für dessen Erhalt gesammelt.

Der Planungsausschuss hatte am 27. August einstimmig empfohlen, den neuen B-Plan erst nach einem Architektenwettbewerb zu beschließen. In der Gemeindevertretung änderte sich das Meinungsbild erneut. Der Antrag der Grünen und der BGT, das im Fachausschuss vorbereitete Verfahren fortzuführen, fand Unterstützung der SPD, aber nicht mehr von CDU und FDP. Stattdessen bekam der Antrag der Christdemokraten eine Mehrheit von 13 zu sieben Stimmen, wonach zunächst der Planungsausschuss die Ziele festlegen soll. Erst danach, Anfang 2020, sollen Vorschläge potenzieller Planer und Investoren im Gremium vorgestellt werden. In einer Befragung sollen die Wünsche der Bürger berücksichtigt werden.

Vor nächstem Planungsausschuss gibt’s interfraktionelle Beratungen

Dass die CDU die gesamte Planung und die Vorstellung der Investoren im Fachausschuss behandeln will, verstößt für die Grünen gegen das Vergabe- und das Architektenrecht. Fraktionschef Stefan Mauel: „Die CDU fährt Manöver, die Harakiri sind“, sagt Mauel, der eine juristische Prüfung will. Arne Müssig, Fraktionsvorsitzender der CDU, ist anderer Meinung. „Das ist seit Jahrzehnten Praxis.“ Die Grünen hätten ihren Antrag mit der „Brechstange“ durchbringen wollen, obwohl aus Krankheitsgründen keine Rücksprache mit dem Amt möglich gewesen sei. Vor dem nächsten Planungsausschuss (26. November) dürfte es interfraktionelle Beratungen geben.