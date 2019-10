Kaltenkirchen. Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Kaltenkirchen und die Friedrich-Naumann-Stiftung nehmen den Tag der Deutschen Einheit zum Anlass, in einer musikalischen Lesung die deutsche Teilung zu beleuchten – allerdings nicht direkt am Feiertag, sondern einen Tag später.

Geladen sind am Freitag, 4. Oktober, zwei Männer, die Zeitzeugen des Lebens und des Widerstands in der DDR wurden. Da ist zum einen der Autor und Filmemacher Roman Grafe, zum anderen der Liedermacher Stephan Krawczyk. Letzterer war eine Symbolfigur der DDR-Bürgerrechtsbewegung. Der studierte Konzertgitarrist, der 1981 den Nationalen Chansonwettbewerb der DDR gewann, erregt schnell das Misstrauen des Regimes und wird 1984 wegen seiner Schriften und Lieder mit einem Berufsverbot belegt. Krawczyk lässt sich nicht mundtot machen und tritt gemeinsam mit Freya Klier in Kirchen auf, ehe er 1988 von der Stasi verhaftet und in den Westen abgeschoben wird.

Roman Grafe liest aus seinem Buch vor

Roman Grafe wird aus seinem Buch „Die Grenze durch Deutschland. Eine Chronik von 1945 bis 1990“ lesen. Grafe wuchs von 1968 an in der DDR auf und stellte mit 17 Jahren 1985 seinen Ausreiseantrag. Erst 1989 siedelte er über, studierte Journalistik und wurde Autor. In seinem Buch „Deutsche Gerechtigkeit“ gibt er dem Politoffizier Sven Hüber eine indirekte Mitschuld am Tod des letzten Todesopfers an der Mauer, Chris Gueffroy. Das Berliner Landgericht untersagte 2006 die Verbreitung des Buches, ehe Grafe und die Süddeutsche Zeitung vor dem Kammergericht 2007 gegen das Verbot erfolgreich klagten.

Musikalische Lesung, Fr, 18.00, Michaelishaus, Kirchenstraße 7, Eintritt frei.