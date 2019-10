Norderstedt. Zum Tag der Deutschen Einheit hat der Norderstedter Music Star einen echten Leckerbissen für alle Fans der gepflegten E-Gitarre zu bieten. Der 2016 im texanischen Austin zum besten Gitarristen gewählte Ulrich Ellison ist zu Gast. Das ist nicht irgendein Titel: Austin ist Pilgerort für alle Gitarristen aus Blues und Rock. Titelträger vor Ellison waren keine Geringeren als Stevie Ray Vaughn, Eric Johnson und Gary Clark Jr.

Ellison, der gebürtige Österreicher, ist klassisch mit zwei Master-Abschlüssen in Musik ausgebildet. Er wurde für ein Fulbright-Stipendium ausgewählt und zog nach Austin. Dort gewann er drei internationale Downbeat-Student-Awards von 2008 bis 2010 in der Kategorie Blues/Rock und hat seitdem drei weitere Alben veröffentlicht.

Songs varrieren von Southernrock bis zu bluesigen Nummern

Im Music Star geht er mit seiner Band The Tribe auf eine musikalische Reise zwischen Tradition und Innovation. Mit seiner Seelenverwandten Sabine Ellison am Bass und Jason McKenzie an den Drums bildet Ellison ein Power-Trio. Ellison ist nicht der typische Blues Rock Guy. Seine Songs sind Geschichten, getragen von seiner einzigartigen Stimme, die zwar immer „bluesy“ ist, aber in einem coolen Soundgewand immer wieder neue Grenzen auslotet. Als erstklassiger Gitarrist schafft es Ellison spielend leicht von blitzschnellen Läufen zu klassischen, bluesgetränkten und swingenden Soli zu wechseln. Seine Gitarre spricht ihre eigene Sprache.

Die Songs von Ulrich Ellison variieren von Southernrock inspirierten Krachern zu bluesigen Nummern. Und manchmal haben sie Anleihen an Led Zeppelin Rock. Aber Ellisons größter Trumpf ist seine enorme Bühnenpräsenz. Nicht selten steht er aber auch auf spontane Jams mitten im Publikum. Die musikalischen Einflüsse Ellisons sind unterschiedlich, aber es gibt eine Konstante: die Liebe zur E-Gitarre und zum Blues. „Viele meiner Songs haben eine Blues-Komponente“, sagt er, „auch wenn die Leute meine Musik mit der von der Dave Matthews Band, Sting oder Porcupine Tree vergleichen.“ Seit 2012, als er mit seiner Band für Rockgiganten wie Uriah Heep und Nazareth auf ihrer Europa-Tournee eröffnet hat, touren sie durch die USA und Mitteleuropa. Sie geben alles, vom atemberaubenden Gitarrenblues bis zum knallharten Rock.

Ulrich Ellison & The Tribe, Do 3.10., 20.00, Music Star, Marktplatz 11, Eintritt frei, Spende erwünscht.