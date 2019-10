Norderstedt. Beim Thema Nachwuchsförderung ist Rainer Wiening in seinem Element. Seit Beginn seiner Selbstständigkeit 1994 bildet der Elektromeister in seinem Norderstedter Betrieb Lehrlinge aus. „Jungen Menschen eine solide berufliche Basis zu geben, war und ist mir wichtig“, sagt Wiening. „Umso beeindruckter bin ich, wenn sich bereits Kinder und Jugendliche ehrenamtlich engagieren und das möchte ich finanziell unterstützen.“

Im Juni feierte Elektro-Wiening 25-jähriges Firmenbestehen mit 250 Gästen. Statt Geschenken gab es großzügige Spenden. 6000 Euro kamen zusammen, zudem 1000 Euro am Tag der offenen Tür – und die Gesamtsumme reichte Rainer Wiening an Kinder- und Jugendprojekte in Norderstedt weiter. Jeweils 2000 Euro erhalten die Jugendabteilung des THW, das SOS Kinderdorf Harksheide sowie der Verein Paulinchen für brandverletzte Kinder. 1000 Euro gehen an die Jugendfeuerwehr Norderstedt. Die Freude über den unerwarteten Geldsegen war groß. „Wir werden einen kaputten Pavillon für unsere Zeltlager ersetzen“, sagte THW-Jugendleiterin Claudia Diekvoss. Jörg Kraft möchte für SOS-Kinderdorffamilien Laptops anschaffen und Anneliese Stapelfeld einen Workshop von und für jugendliche Brandopfer finanzieren. „Und wir rüsten unseren ‚Fit for Fire‘-Parcours auf“, sagte Sabine Laubner, Jugendwartin der Feuerwehr Norderstedt.