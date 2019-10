Heute ist der Tag. Heute gehe ich in die Wand. In die Kletterwand. „Mut Mädchen!“, ermuntere ich mich beim Einmarsch ins Boulderwerk Norderstedt der Urban Apes am Gutenbergring. Dort bin ich angemeldet, um meinen Selbstversuch im Bouldern zu starten. Hergeleitet vom englischen Wort Boulder (Felsblock) geht es hier um das Freiklettern – Outdoor oder in der Boulderhalle – ohne Seil und bis zu einer Höhe, aus der ich ohne Verletzungsgefahr von der Wand abspringen kann.

Die gehe ich jetzt erst mal hoch. In bequemen Sportklamotten, mit Kletterschuhen an den Füßen und Chalk (Magnesiumkarbonat) für mehr Grip an den Händen. Betriebsleiter Dennis Metzler weist mich ein. Ich solle kontrolliert starten. Will heißen: „Du nimmst den ersten Griff und dann beide Füße vom Boden. Finde nun deinen Körperschwerpunkt. Verlagere diesen auf dein Standbein, um mit dem anderen Bein unbelastet den nächsten Tritt und dann den nächsten Griff zu nehmen.“ So mache ich’s, bin nach 30 Sekunden drei Meter hochgeklettert und berühre abschließend drei Sekunden lang den Topp-Griff (so sind die Regeln). Yep! Ich habe meine erste Boulderstrecke geschafft!

Wichtig ist die Einhaltung der logischen Reihenfolge

170 Routen kann man in der 1100 Quadratmeter großen Boulder- halle in Norderstedt abklettern.

Foto: Thorsten Ahlf

Eine von rund 170, die – unterteilt in sechs farblich gekennzeichnete Schwierigkeitsgrade – in der 1100 Quadratmeter großen Boulderhalle auf 630 Quadratmeter Wandfläche verteilt sind. „Hinter jedem Boulder steckt ein Plan“, sagt der zertifizierte Trainer Breitensport im Deutschen Alpenverein (DAV), in dem etwa 400.000 Kletterer und Boulderer organisiert sind. Wichtig sei es, die logische Reihenfolge des Boulders einzuhalten, dessen Griffe in Belastungsrichtung geschraubt sind und so die Kletterrichtung vorgeben. Je komplexer die Bewegung, desto schwieriger der Boulder. Jeder kann Bouldern, lerne ich, denn: „Für jeden Kletterwilligen gibt’s den richtigen Schwierigkeitsgrad“, sagt Dennis Metzler. Eine Rolle spiele dabei die Neigung, aber auch Größe und Abstände der Griffe. Je kleiner Griffe und Tritte sind, desto schwieriger wird’s.

Mittlerweile hat mich die Erde wieder. Der Rücken zwackt. „Gut so“, sagt der gebürtige Lüneburger. „Da tut sich was. Bouldern ist ein Super Ganzkörpertraining, weil man von der Griffkraft über die Schultern, den Rumpf bis hin zu den Beinen alle Körperbereiche trainiert.“ Nehme ich beim Bouldern ab? „Viel abnehmen wirst du nicht, denn du kannst den Sport nicht wie ein Cardio Workout betrachten. Du baust aber Muskeln auf. Jeden professionellen Kletterer wirst du sehr definiert sehen, mit so wenig Körperfett wie möglich und so vielen Muskeln wie nötig.“

Besonders die Handgelenke schmerzen

Seit den 1970er Jahren ist Bouldern übrigens eine eigene Disziplin des Sportkletterns, war bei den Kletterweltmeisterschaften 2001 in Winterthur erstmalig auch bei einer Weltmeisterschaft präsent und wird 2020 olympisch. So weit reichen meine Ambitionen nicht. Doch motiviert von meinen ersten Erfolgserlebnissen erprobe ich mich nun in Schwierigkeitsgrad zwei auf der gelben Boulderroute.

Foto: Thorsten Ahlf

Oha, ist das steil. Oben angekommen, packe ich den Topp-Griff - und mich packt plötzlich die Angst. Schaffe ich das wieder runter? Was passiert, wenn ich mich einfach fallen lasse? Ich würde weich fallen – auf die gleichnamige Weichbodenmatte. Nein, diese Blöße gebe ich mir nicht. „Das schaffst du“, ruft mir Dennis Metzler zu, der meine Panik spürt. Den letzten Meter springe ich. Mann, tun mir die Handgelenke weh. Das liege an meiner angespannten Haltung als Anfänger und lege sich mit der Zeit, sagt Dennis Metzler.

Er ist gelernter Zimmermann und Pferdewirt, bouldert seit fünfeinhalb Jahren. Mittlerweile vier- bis fünf Mal die Woche, bis zu vier Stunden pro Einheit. Angefangen hat der 35-Jährige mit Indoor-Seilklettern, klettert auch regelmäßig Outdoor in Österreich, Italien, Spanien, Franken und Schweden. Warum er diese Klettervariante liebt? „Weil Bouldern maximal kraftlastiger ist als Seilklettern. Und du nicht viel mehr brauchst als bequeme Sportsachen, Schuhe und den Chalkbag.“

Bouldern ein gutes Ausgleichstraining für Menschen mit sitzender Tätigkeit

Dieser Sport mache auch mental was mit den Menschen. Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass er gegen Depressionen helfen kann. „Da ist kein Platz mehr für andere Gedanken“, sagt Dennis Metzler. „Dein Leben dreht sich in diesen Momenten nur um ein paar Quadratzentimeter Plastik.“

Bouldern sei auch ein wunderbares Ausgleichstraining für Menschen mit sitzender Tätigkeit. „Es gibt keinen besseren Sport bei Bandscheibenvorfällen, denn er stärkt den Rumpf. In meinen Augen sollte Bouldern als Therapiesport anerkannt und von den Krankenkassen bezuschusst werden.“

Die ersten 60 Minuten Bouldern meines Lebens sind nun rum. Hat riesigen Spaß gemacht, mich kräftemäßig gefordert und wieder mal gezeigt: „Dein Körper kann alles. Es ist nur dein Gehirn, das du überzeugen musst...“

Infos zum Bouldern und das Norderstedter Boulderwerk unter www.urbanapes.de